Ofreciendo nuevos discos, así como EP’s, Porter, Nicoletta Spinelli y Adriel Favela, artistas de diferentes géneros y estilos, están presentando sus recientes trabajos con nuevas producciones musicales dedicadas a sus seguidores y público en general.

De Porter

Ofreciendo su nuevo álbum titulado “La Historia sin Fin”, Porter, la banda oriunda de Guadalajara, Jalisco, luego de una pausa en la escena musical; regresó en el 2018 presentando “Las Batallas del Tiempo” (2019).

Con “Las Batallas”, la banda se integraría al cartel del último festival en México, antes de caer en la crisis sanitaria por el coronavirus, el Festival Vive Latino en su edición del 2020.

Luego de este evento, David Velasco, Diego Bacter, Fernando de la Huerta y Víctor Valverde, decidieron aprovechar esta pausa obligada para comenzar a trabajar en su siguiente material, en que buscaban romper las líneas que estaban siguiendo, sin perder la calidad y su estilo ya marcado.

De esta manera sencillos como “Ranchito”, “Sonámbulo” y “[email protected]” fueron los adelantos de “La Historia Sin Fin”, un disco que es un viaje en el tiempo a través de la historia musical de Porter.

Una compilación sonora de los momentos de la banda. En este material se encuentra una colaboración especial de la cantante española Ana Torroja, la cual se une a la banda en el tema “Cachito de Galaxia”, donde se destaca que, en la carrera de Porter, es la primera vez que realizan una colaboración musical.

El material compuesto por 10 tracks ofrece las canciones: Cachito de Galaxia, Guirnalda, Ranchito, Roma, Sonámbulo, La sombra del amor, [email protected], Mamita Santa, Sayonara y TX8.

De Nicoletta Spinelli

Recientemente Nicoletta Spinelli estrenó su EP debut titulado “Al Amor”, material que representan una ruta emocional que recorre diversos paisajes sonoros. D

Detrás de cada canción de este material las historias vibran con fuerza, esperando el momento de conectar con aquellas personas que encuentran eco en sus propias vivencias.

La cantautora de ascendencia mexicana y brasileña, posee una voz que no deja indiferente a nadie y un prodigioso talento musical.

Después de comenzar una carrera musical a muy corta edad y de tocar su ukelele en cafés de Nueva York desde los 14 años, la cantante, está lista para compartir su álbum debut.

“Al Amor”, es una magnífica muestra de lo que la juventud reclama en estos momentos: absoluta sinceridad, aceptación plena de cada sentimiento. El tema homónimo al EP sacudió por ser una declaratoria franca y desprovista de prejuicios.

Luego llegó “Florecer”, canción que invita al crecimiento personal a través del don de fluir. Otros temas de esta ruta sentimental propuesta por Nicoletta son “Dime”, “Lluvia” y “Piérdete en mí” redondeando una propuesta lírica y sonora. El EP es producido por José de la Parra.

De Adriel Favela

Estrenando su álbum “Cosas del diablo”, Adriel Favela, presenta una producción con grandes colaboraciones y diferentes géneros. Luego de sumarse a la familia Fonovisa/Universal Music en el 2021, Favela presenta “Cosas del diablo”, donde el cantante, compositor, productor y multi-instrumentista plasma su creatividad sin límite a través de quince canciones, todas muy diferentes entre sí.

Con todos estos matices, lanzó anticipadamente cinco temas de esta producción: “El Bo” con la participación de El Bala, “444XTipo Need For Speed”, “Lágrimas de Miel”, “Maldito” sumando a Brandon Reyes y Elvin como invitados y “Con Un Botecito a Pecho”, contando con la colaboración especial de Carin Leon, tema que ya se encuentra escalando posiciones rápidamente en la radio de México y Estados Unidos.

En total son 15 temas empezando por un Intro, seguido de El Bo (Adriel Favela con El Bala), Oveja Negra (Adriel Favela con El Bala), 444 X Tipo Need For Speed, Ray02, Maldito (Adriel Favela con Brandon Reyes y Elvin), Bayo 17 (Adriel Favela con Luis R Conriquez), Con un botecito a Pecho (Adriel Favela con Carin León), Osiel, Mi Otro Yo, Lágrimas de Miel, Diciembre, Mi Barrio, Lunes, Contigo no fue (La Cotorrisa y Strecci).