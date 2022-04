Sonic 2: La Película, animación en 122 minutos. Después de establecerse en Green Hills, Sonic está ansioso por demostrar que tiene lo que se necesita para ser un verdadero héroe. Su prueba llega cuando el Dr. Robotnik regresa a buscar una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones, esta vez con un nuevo aliado, Knuckles. Sonic se une a su compañero Tails y juntos se embarcan en un viaje alrededor del mundo para encontrar la esmeralda antes de que caiga en las manos equivocadas. Actúan Idris Elba, Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden entre otros, dirige Jeff Fowler. La cinta se puede ver también en Sala Junior y Vip.

Desesperada, thriller de 85 minutos. Amy Carr recibe una llamada con noticias terribles, las autoridades persiguen a un tirador activo y es posible que su hijo adolescente, Noah, esté involucrado. En lo más profundo de una red de caminos forestales que rodean su casa, a kilómetros de la ciudad y casi abrumada por el pánico, Amy se niega a sucumbir a la desesperación. Con su móvil como único medio de intervención, ella hará lo imposible por salvar a su hijo. Actúan Naomi Watts, Coltan Gobbo, Sierra Maltby, Josh Bowman, dirige Phillip Noyce.

¿Y Cómo es él?, comedia mexicana de 96 minutos. Tomás hombre apacible que va a Puerto Vallarta para enfrentar al taxista que tiene un romance con su esposa, termina conduciendo de regreso a la Ciudad de México con él. En el transcurso del viaje lleno de incidentes, un extraño vínculo se desarrolla entre ambos. Actúan Zuria Vega, Omar Chaparro, Mauricio Ochmann, dirige Ariel Winograd.

Delicioso, drama histórico francés de 112 minutos. En los días previos a la Revolución Francesa, el audaz cocinero Pierre Manceron, es despedido por su amo, el duque de Chamfort. Su encuentro con una mujer que quiere aprender el arte culinario, le devuelve la confianza en sí mismo y lo empuja a liberarse de su condición de sirviente para emprender su propia revolución. Juntos inventarán un lugar para gozar y compartir, abierto para todos, el primer restaurante de Francia. Una idea que les hará ganar tantos clientes como enemigos. Actúan Grégory Gadebois, Benjamin Lavernhe, Laurent Bateau, Isabelle Carré, dirige Éric Besnard.

Morbius, acción y thriller en 105 minutos. Uno de los personajes más imponentes y conflictivos de Marvel llega a la Pantalla Grande con el ganador del Premio de la Academia Jared Leto, quien se transforma en el enigmático antihéroe Michael Morbius. Gravemente enfermo con un trastorno sanguíneo poco común y decidido a salvar a otros que sufren de ese mismo destino, el Dr. Morbius hace una arriesgada apuesta. Al principio, parece ser un éxito, pero una oscuridad dentro de él se desata y sucumbirá a sus misteriosos nuevos impulsos. Actúan Jared Harris, Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, dirige Daniel Espinosa.

Batman, acción y thriller en 176 minutos. DC llega y ahora “El Caballero de la Noche” es Robert Pattinson, quien protagoniza a Batman el vigilante de Ciudad Gótica a su vez el multimillonario Bruce Wayne en una trama cargada de adrenalina con matices oscuros que entrelazan villanos de antaño. En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su familia. Batman entrará en conflicto con un asesino en serie llamado "El Acertijo"; en su camino aparecerá Catwoman, El Pingüino y otros personajes. Además de Robert Pattinson, actúan Paul Dano, como Edward Nashton y Riddeler, Zoë Kravitz es Selina Kyle y Catwoman, Jeffrey Wright como James Gordon, Andy Serkis es Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Oswald Oz Cobblepot y El Pingüino, Barry Keoghan es el Paciente de Arkham, Jayme Lawson como Bella Real entre otros. Dirige Matt Reeves.

Ambulancia, acción y suspenso en 137 minutos. El condecorado veterano Will Sharp está desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, le pide ayuda a la única persona que sabe que no debería su hermano adoptivo Danny un carismático criminal. Danny le ofrece robar un banco y Will acepta por la desesperación, lo que no saben que el robo del banco fue simple comparado con el escape que vivirán en una ambulancia. Actúan Eiza González, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II entre otros, dirige Michael Bay.

Dos más dos, comedia en 105 minutos. El matrimonio aparentemente estable de Sara (Adriana Louvier) y Enrique (Arath de la Torre), se verá trastocado tras reconocer que algo anda mal. Por casualidad, Sara descubre por su amiga Lucy (Tessa Ia) un secreto que podría salvar su relación y es que Lucy y Ricardo (Luis Ernesto Franco) tienen una relación abierta. Dirige Alfonso Pineda.

Los Tipos Malos, animación en 100 minutos. Cinco amigos, el apuesto carterista Sr. Lobo, el ladrón de cajas fuertes Sr. Víbora, el maestro del disfraz Sr. Tiburón, el temperamental Sr. Piraña y la ingeniosa experta hacker Sra. Después de años de innumerables atracos y de ser los villanos más buscados del mundo, la pandilla finalmente es atrapada, pero Lobo negocia un trato, ahora serán todos buenos. En las voces Manolo Cardona, Jessica Segura, Kalimba, dirige Pierre Perifel.