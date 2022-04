Recientemente se inició el rodaje de la cinta “Quiero tu vida”, una película de fantasía romántica, la cual es el primer proyecto bajo el recién anunciado acuerdo de acceso preferencial (first-look) de TelevisaUnivision con Ventanarosa Productions de Salma Hayek para producir películas en español exclusivamente para ViX+.

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo se lanzó la opción gratuita de ViX, el mayor servicio de streaming en español del mundo; mientras que el nivel premium bajo suscripción (SVOD) ViX+ ofrecerá más de 10 mil horas de contenido, incluidas más de 50 series y películas, tan solo el primer año.

El servicio estará disponible en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica, en el segundo semestre de este año.

De la película y sus talentos

“Quiero tu vida”, es una película de fantasía romántica con las actuaciones de Erick Elías, Zuria Vega, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Téllez.





Este es el primer proyecto bajo el recién anunciado acuerdo de acceso preferencial (first-look) de TelevisaUnivision con Ventanarosa Productions de Salma Hayek Ppara producir películas en español exclusivamente para ViX+.

El rodaje inicio hace unos días en la Ciudad de México y la trama habla de Nico, un joven futbolista cuya prometedora carrera llega a su fin repentinamente tras una lesión devastadora en la cancha.

Ocho años más tarde, Nico es un amargado que no deja de fantasear sobre lo que pudo haber sido su vida. Cuando el universo le brinda mágicamente la oportunidad de llevar la vida que siempre soñó, Nico se da cuenta de que la fama y la gloria pueden ser engañosas y, a veces, la felicidad llega de las maneras más inesperadas.

Producida por Salma Hayek y José Tamez bajo Ventanarosa, como también Jorge García Castro, “Quiero tu vida” está dirigida por Jorge Colón (Sin ella y Tired of Kissing Frogs) y basada en el guion de Tamez y García Castro, donde el fútbol es un aspecto importante de la cultura latinoamericana y una pasión del elenco estelar que participa en la producción, frente y detrás de cámaras.



Las declaraciones

“Interpretar a un jugador de fútbol representa un reto que me emociona y me saca de mi zona de confort. Llevo casi dos meses entrenando y ensayando con Jorge Colón, un director con el que tenía muchas ganas de volver a trabajar. La historia me encantó porque además de ser un reto físico, me obliga a tener varios cambios de imagen. Además, estoy feliz de volver a trabajar en México” dijo Erick Elías.

“A mí me encanta el fútbol, y hacer una película que se desarrolla en este mundo me emociona mucho. Además, estoy feliz de volver a trabajar con mi gran amigo Erick Elías y también con Jorge Colón, porque mi primera película fue con él. Esta historia tendrá gran acogida en la audiencia porque con la inmediatez de las redes sociales, todo el tiempo deseamos la vida que no tenemos. El pasto siempre se ve más verde del otro lado, pero esta película nos plantea que hay que agradecer y valorar lo que tenemos”, agregó Zuria Vega.

De Ventanarosa Productions

Es una casa productora fundada por Salma Hayek en 1999. Dentro de los proyectos de esta casa está el primer largometraje “El Coronel no tiene quien le escriba”, basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez, la cinta fue la selección oficial de México para la Categoría a Mejor Película Extranjera en los Premios de la Academia y fue dirigida por Arturo Ripstein.

En 2001, estrenó la película de Showtime “En el tiempo de las mariposas” adaptación de la novela de Julia Álvarez, al año siguiente “Frida”, cinta que ganó dos premios Oscar.

La casa productora también se involucró en la adaptación estadounidense de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la Fea” en 2004, siendo la serie “Ugly Betty” adquirida por ABC.

En junio del 2020, Ventanarosa, firmó contrato de primera vista de dos años con HBO Max.