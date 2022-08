La actriz y cantante estadounidense, Olivia Newton-John, falleció este lunes “rodeada de familiares y amigos” en su rancho de California, tras 30 años de luchar contra el cáncer de mama, informó su familia en un comunicado.

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation", escribió su esposo, John Easterling, en la cuenta verificada de Instagram de la cantante.

La protagonista de “Grease” reveló en septiembre de 2018 que se estaba tratando un cáncer en la base de la columna. Fue su tercer diagnóstico de cáncer, luego de episodios de cáncer de mama a principios de los 90 y en 2017, según indica CNN.

Newton-John, quien ya era una cantante popular a finales de los 70, saltó al estrellato mundial a los 28 años de edad al interpretar a Sandy en la película “Grease”, junto a John Travolta, recordada por interpretar los temas "Hopeless Devoted To You" y "You're The One That I Want" y "Summer Nights" con su compañero.

Al respecto, Travolta, de 68 años de edad, lamentó la muerte de su amiga y escribió un mensaje de despedida, también en rede sociales:

"Mi queridísima Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!".