Con lo mejor de sus éxitos, pero sobre todo su estilo único, llega con su nuevo show titulado “En Short”, el cantautor y músico Lazcano Malo, quien se presentará en concierto en la Sala Forum en donde ha cantado en varias ocasiones. La cita el sábado 22 de octubre a las 20:30 horas.

De su show único

Trova, rock, baladas y más será parte del show de Lazcano Malo, además de su sentido del humor de este cantautor mexicano, quien ofrecerá un concierto de dos horas aproximadamente acompañado de su fiel guitarra ahora con su espectáculo “En Short”, donde una vez más música, poesía y buen humor estarán presentes para deleite del público que acuda a ver a Lazcano.

Respecto al repertorio musical, además de lo más reciente, hará un recorrido de sus producciones por lo que en la velada sonarán fuerte canciones como: Hoy me retiro, Tu, tu, tu, Mariposas de un día, La papa sin cátsup, La verdadera historia de la Caperucita Roja, El blues del perro corriente, Soltero maduro, Sirena, Te amo, El hombre de hojalata, Dos tallas más, Caballito de mar, Tuve, Cuéntame, El club de Tobi, Ni el mínimo error, Te amo, Chico fácil, Amor canino, entre muchas otras.

Un repertorio de canciones para todos los gustos las que ofrecerá Lazcano conocido también como “El creador de la canción bastarda”.

De su trayectoria

Inició su carrera a los 16 años de edad el oriundo de Tamaulipas, César Eduardo Lazcano Malo, empezando a estudiar guitarra; hasta la fecha ha grabado varios discos el primero en 1998, siguieron: El que la hace la canta, Lazcano Malo, El último niño héroe, Girando, Ponte en mis zapatos, Parte del Show, Un par de granujas, Lazcano Malo XV, Paradojas entre otros.

Con más de 20 años de carrera artística, Lazcano cada vez es más reconocido por romper con esquemas en la música. En su trayectoria, ha compartido escenario con otros grandes como Raúl Ornelas.

En cuanto a su estilo, este es más bien una mezcla, tiene raíces rockeras, pero también de la trova.

El cantautor mexicano denomina su estilo musical como “Canción Bastarda”, ya que, en sus palabras, es hijo del Rock&Roll y la Trova, pero ninguno de los dos lo reconoce.

En su carrera ha brillado también como compositor dando temas a Gloria Trevi, Enanitos Verdes, Tatiana, Grupo Pesado, Cristian Castro, Alex Lora, Raúl Ornelas, Ha Ash, Ángel Fresnillo y muchos más.

Además de su música y canciones, Lazcano Malo tiene su estilo inconfundible en su forma de vestir, así sus peculiares sacos, su cabellera primero larga y rizada ahora con su nuevo look; pero sobre todo su gran colección de sombreros, forman parte de sus espectáculos del admirador de los compositores Miguel Luna, a quien reconoce como su mentor en la composición.

También admira a Reyli con quien ha trabajado y tiene duetos, lo mismo que Armando Manzanero.

En sus ídolos no pueden faltar Pedro Infante, Jorge Negrete, Chava Flores, Joaquín Sabina entre otros. Respecto a Tin Tan, siempre ha manifestado admirarlo tanto por su sentido del humor, como por su forma de actuar y cantar.

De sus declaraciones

“Sabía desde el principio que sí quería cantar lo mío eran los lugares de trova los más adecuados, ahí fui desarrollando mi estilo y este con el tiempo me ha llevado a otras cosas, aunque siempre lo he dicho, mis raíces son rockeras y la trova como tal me llega a partir de Joaquín Sabina”.

“Ahora bien para algunos colegas la trova debe ser más ortodoxa y clásica, hay otro grupo que dicen que se destruye a la trova, yo creo que la trova ha ido mutando, en mi caso siempre he dicho y reconocido que no hago este género como tal, soy más un híbrido, pero si de algo estoy seguro es que todos los géneros musicales tienen que mutar para no encasillarse, ese es parte del chiste de hacer música, porque nosotros los autores tenemos la obligación de comunicar y ver la vida a través de nuestros ojos, así la gente escuchará cosas distintas aunque sea de un género”.