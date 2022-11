Todo listo para llevar a cabo la quinta temporada de LOL México, la cual se verá a partir del 16 de diciembre a través de Prime Video.

Una vez más será la batuta Eugenio Derbez, quien regresa junto con los participantes de temporadas pasadas llamados “Campeones sin corona”.

Hay que recordar, que LOL se estrenó su primera temporada a mediados del 2018, posteriormente la segunda temporada llegó el 13 de diciembre del 2019 y luego la tercera.

En todo este tiempo, el actor, comediante, escritor, director y productor, Eugenio Derbez, ha sido el anfitrión central de LOL México.

De la quinta temporada y los participantes

La comedia estará al máximo con el estreno de la quinta temporada de LOL México, la cual se verá por Prime Video. En esta temporada hay cambios y nuevo formato, en el que los comediantes participarán con lo mejor de su repertorio y donde las risas serán válidas, pero por parte de los invitados especiales: El público.

Para esta temporada Eugenio reveló previamente a través de sus redes sociales a los 8 LOLStars, o “campeones sin corona” de las temporadas anteriores, que participarán en esta nueva entrega siendo éstos: El Capi Pérez, Liliana Arriaga "La Chupitos", El Diablito, Slobotzky, Ricardo Pérez, Ricardo Peralta, Juan Carlos "El Borrego" Nava e Isabel Fernández.

Los participantes LOLStars! se han ganado un lugar en el corazón del público, aunque muchos pensarían que después de haber experimentado el dolor, la burla y la humillación de una o dos temporadas de LOL: Last One Laughing México, nadie estaría dispuesto a jugar de nuevo.

Afortunadamente, estos LOLStars no aprenden y regresan a la casa para demostrar por qué fueron los mejores “perdedores” de sus temporadas.

Una vez más hay cambios en la casa, donde Eugenio Derbez dirige al grupo de temerarios comediantes en su camino a la locura, encerrándolos en una casa por seis horas con la única regla de “No reírse”, algo más que difícil que cumplir.

A diferencia de la temporada pasada, esta edición regresará a su formato original de competir individualmente por el premio de un millón de pesos.

Importante decir que la quinta temporada de LOL México ya fue grabada, incluso Eugenio Derbez mostró cómo quedó la casa luego de finalizar las 6 horas de concurso y promete ser su mejor edición hasta el momento.

De LOL y sus creativos

LOL: Last One Laughing México es una producción Amazon Original que cuenta con Marie Leguizamo como showrunner, y es producida por 3Pas Studios de Derbez y su socio Ben Odell, así como Banijay México & US Hispanic.



LOL: Last One Laughing es una adaptación de la popular serie Amazon Original de Japón, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producida y estelarizada por Hitoshi Matsumoto, quien lidera a diez comediantes que apuestan dinero en una “batalla de risa a puerta cerrada” en donde todo se vale.



Junto con México, la serie LOL: Last One Laughing ha sido adaptada para públicos en Australia, Alemania, España, Francia e Italia, entre otros. Derbez obtuvo un premio Daytime Emmy en la categoría de ‘Mejor presentador de programa diurno en español’, por su trabajo en la segunda temporada de LOL: Last One Laughing.