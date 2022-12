Poseedora de una gran voz y fuerza interpretativa, llegará a Puebla en concierto, la española Natalia Jiménez con su “Antología 20 años Tour”. La cita el sábado 18 de marzo del 2023 a las 9 de la noche en el Auditorio Metropolitano. Los boletos ya están a la venta en la sede y el sistema electrónico de Súper Boletos. Importante decir, que hay una promoción del 15% de descuento para quienes compren boletos de cualquier zona hasta el 31 de diciembre. También los primeros 200 que compren boletos en zona Gran VIP, podrán tomarse la foto con ella, el día del evento.

Del Tour y su show

La cantante española Natalia Jiménez (ex integrante y vocalista de La 5ta Estación), llegará a Puebla como parte de su gira internacional “Antología 20 años Tour”, que se encuentra presentando con gran éxito por todo el Continente Americano y parte de Europa.

En un concierto de aproximadamente 90 minutos, Natalia cantará sus éxitos como solista, así como algunos clásicos éxitos de su antigua agrupación La 5ta Estación, entre estos no pueden faltar: Me muero, Algo más, Niña, Creo en mí, Quédate con ella, El Destino, Perdición, La cigarra, Sueños rotos, El Sol no regresa, Ya lo sé que tú te vas por mencionar algunos.

En el escenario la artista estará acompañada de sus músicos, coristas, así como otros elementos importantes de esta producción, donde sin duda Natalia deleitará al público además de sus canciones y manera única de interpretar, con sus flamantes vestuarios y accesorios.

De su carrera

Nacida el 29 de diciembre de 1981, en Madrid, España, Natalia Altea Jiménez Sarmento, conocida artísticamente como “Natalia Jiménez”, fue vocalista del grupo “La 5ta Estación”, firmando contrato durante el 2001 con Sony Music y grabando tres producciones con la agrupación: “Flores de alquiler”, “El mundo se equivoca” y “Sin frenos”.

Después de vivir en México durante más de ocho años, Natalia comenzó una nueva etapa y se mudó a Estados Unidos, para dedicar tiempo a uno de sus proyectos más ambiciosos y significativos, su álbum con el que debutó como solista, lanzado el 21 de junio de 2011. Su segundo álbum como solista, “Creo en mí”, fue editado el 17 de marzo de 2015, recibió varias nominaciones y obtuvo premios en distintos países del mundo.

Durante el 2016, grabó un disco homenaje a Jenni Rivera, su tercera producción como solista con el título “Homenaje a La Gran Señora”. Para 2019, regresó a escena con el sencillo “Nunca es tarde”, a dueto con Jesús de Reik, tema principal de la segunda temporada de “Por amar sin ley”, de Televisa-Univisión.

Otro material fue su álbum de rancheras “México en mi corazón”, alcanzando primeros lugares de popularidad en México, España, Estados Unidos y otros países de centro y Sudamérica obteniendo disco de oro y más de 55 millones de reproducciones, con este disco se presentan duetos con: Carlos Rivera, Paquita la del Barrio, Lila Downs, Pedro Fernández, Banda MS, Mariachi Gama mil, El Bebeto, entre otros.

La cantautora Natalia Jiménez también es conocida por ser mentora de talento emergente en programas como: La Voz Kids, La Voz México, La Voz Senior, Operación Triunfo, entre otros realitys shows.

En este 2022, participó en la serie biográfica “El rey Vicente Fernández”, haciendo el personaje de Cordelia Vélez, producida por Caracol Televisión para Neflix. Por si fuera poco, hizo una participación especial en el remake de la serie “Mujeres Asesinas”.