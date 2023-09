La Academia Latina de la Grabación anunció su lista de nominados a la 24° edición donde se premiarán a sus 56 categorías en la fiesta mayor que será en Sevilla, España el 16 de noviembre.

La trasmisión se difundirá por Univision en EEUU y Radio Televisión Española en España. Pronto se anunciarán otros socios internacionales de difusión.

Antes de la trasmisión se realizará la ceremonia de La Premiere del Latin Grammy, la velada de larga trayectoria que estará llena de actuaciones memorables y emotivos discursos de aceptación en la que se anunciarán los ganadores en la mayoría de las categorías.

La Academia celebra la excelencia en la música latina y es el único galardón que es otorgado por profesionales de la industria musical.

Durante el proceso de premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina de la Grabación y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores, e ingenieros de grabación y mezcla.

Algunos de los nominados y sus categorías:

Grabación del Año

"No es que te extrañe" – Christina Aguilera

"Carretera y manta" – Pablo Alborán

"Déjame llorarte" – Paula Arenas con Jesús Navarro

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" – Bizarrap con Shakira

"Si tú me quieres" – Fonseca & Juan Luis Guerra

"Mientras me curo del cora" – Karol G

"De todas las flores" – Natalia Lafourcade

"Ojos marrones" – Lasso

"La fórmula" – Maluma & Marc Anthony

"Despechá" – Rosalía

"Correcaminos" – Alejandro Sanz con Danny Ocean

Álbum del Año

La cu4rta hoja – Pablo Alborán

A ciegas – Paula Arenas

De adentro pa afuera – Camilo

Décimo cuarto – Andrés Cepeda

Vida cotidiana – Juanes

Mañana será bonito – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Play – Ricky Martín

Eadda9223 – Fito Páez

Escalona nunca se había grabado así – Carlos Vives

Canción del Año

"Acróstico" – Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira, compositores (Shakira)

"Amigos" – Pablo Alborán & María Becerra, compositores (Pablo Alborán con María Becerra)

"De todas las flores" – Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade)

"Ella baila sola" – Pedro Julian Tovar Oceguera, compositor (Eslabon Armado, Peso Pluma)

"NASA" – Édgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz, compositores (Camilo & Alejandro Sanz)

"Ojos marrones" – Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, compositores (Lasso)

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" – Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira, compositores (Bizarrap con Shakira)

"Si tú me quieres" – Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Juan Luis Guerra)

"Tqg" – Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira, compositores (Karol G con Shakira)

"Un x100to" – Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andrés Jael Correa Ríos, compositores (Grupo Frontera con Bad Bunny)

Mejor Nuevo Artista

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø