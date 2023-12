Regresando a la escena musical, el cantautor Pedro Guerra está promocionando un material del lujo que es el primer volumen de tres “Parceiros Vol. 1”. El material compuesto por 12 melodías en colaboración con grandes intérpretes, ya está disponible en las plataformas digitales.

Del primer volumen

“Parceiros Vol. 1” representa uno de los trabajos y producciones más ambiciosas del cantautor español Pedro Guerra, lo anterior, porque el material está rodeado de grandes amigos y colaboradores en Parceiros (amigos en portugués). Un gran proyecto dividido en tres volúmenes que se publicarán entre 2023 y 2024.

Respecto a Parceiros Vol. I, este material cuenta con canciones totalmente inéditas y originales compuestas e interpretadas a medida con algunos de los mejores genios musicales que ha dado la música en español y en portugués de los últimos años.

De las colaboraciones

De esta manera en “Parceiros Vol. 1” encontraremos a grandes como Enrique Bunbury, Alice Wonder, Conchita, Rita Payés, El Kanka, El David Aguilar, Miguel Inzunza, Lenine, Ede, Pedro Pastor, Pablo Cebrián y Marazu. 12 artistas de distintas generaciones y latitudes (México, Brasil y España), que se unen a Pedro Guerra en este primer volumen.

Un sistema solar de grandes artistas girando en torno al cantautor tinerfeño, creando un universo sensorial extraordinario en el que todos coexisten siendo creadores e intérpretes y ofreciendo así un material muy ambicioso musicalmente hablando.

Lo anterior porque este primer volumen es mucho más que una serie de colaboraciones o simples duetos; es una asociación entre artistas para crear una nueva obra. Inspirado en las míticas “parcerías” de Vinicius de Moraes, Pedro Guerra ha trabajado, desafiando a las distancias y al tiempo, con artistas y amigos para construir un disco extraordinario.



Una combinación perfecta de colores que al mezclarse generan un nuevo color en “Parceiros Vol I.” una paleta de 12 tonalidades diferentes como resultado de fundir y combinar la esencia de Pedro Guerra con la de otros grandes artistas de la escena musical.

De esta manera la producción de “Parceiros Vol. 1” comprende a los siguientes temas y sus intérpretes: Loco con Enrique Bunbury (España); Acaso con Alice Wonder (España); Todo puede suceder con Conchita (España); La Mentira con Rita Payés (España); No me lo puedo perder con El Kanka (España); Que te quiero con David Aguilar (México); Cuando calla el Carnaval con Miguel Inzunza (México); La rueda de la violencia con Lenine (Brasil); Secreto con Ede (España); Lo que soy con Pedro Pastor (España); El mundo era otro con Pablo Cebrián (España); y Sin más razones con Marazu (España).