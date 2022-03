Al reiterar que el Estadio Cuauhtémoc "no es una cantina" y por ello en ese lugar se clausuró el Corona Lounge que operaba en la zona para personas con discapacidad, el gobernador, informó que su gobierno no solo revisará el nuevo contrato de concesión para otorgarse a los empresarios, también van contra las organizaciones de comerciantes ambulantes que han controlado los estacionamientos.

Aunque omitió señalar a la organización de comerciantes 28 de octubre, el gobernador reprobó que ahora las agrupaciones también intenten controlar la zona de estacionamientos de forma irregular.

“Ahora resulta que una organización de comerciantes es la que controla el estacionamiento en los días de futbol. Algún corrupto de los políticos de otros gobiernos, seguramente les dieron esa canonjía y llegan y se apoderan los de una organización de comerciantes, por favor no”, dijo el gobernador.

El gobernador de Puebla refirió que el contrato de concesión está concluido, por lo que se hará la revisión correspondiente para que los empresarios se ajusten a las nuevas medidas en el Estadio Cuauhtémoc, que entre otros aspectos considera la regulación de venta y consumo de bebidas alcohólicas.

El mandatario estatal claro que ya son otros tiempos en la vida pública de Puebla, por ello es que los empresarios se tienen que sujetar a las disposiciones que instruya el gobierno del estado, esto para brindar seguridad a la gente que asista a los partidos de futbol y evitar una catástrofe como lo ocurrido en el Estadio Corregidora en Querétaro.

“Los concesionarios no son dueños del Estadio, se ajustan a los términos de la concesión, la concesión está concluida y estamos en proceso de renovarla, pero en los términos que dignifique los eventos llevados allá, que se dignifique, es parte de todo lo que pasaba en Puebla, es parte de todo lo que ha pasado en Puebla, no, no es así”, sentenció el gobernador.

El mandatario estatal reprobó que una zona para personas con discapacidad haya sido ocupado como una cantina, dijo que su gobierno utiliza los boletos de cortesía para las y los menores de edad a resguardo del Sistema Estatal DIF y para personas de la tercera edad.

Después de haber convivido con grupos de aficionados y las barras, el gobernador señaló que son gente sana que solo va apoyar a su equipo, por lo que estos eventos deben ser en un ambiente familiar y limpio.