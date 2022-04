En lo que va de 2022, en Puebla se han registrado tres linchamientos y se han rescatado a cinco personas, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Ante el escenario, el gobernador de Puebla advirtió que quienes participen en estas acciones, están cometiendo un delito y deben ser castigados conforme lo marca la ley; sin embargo, varios de estos casos también son relacionados a presuntos ajustes de cuentas.

“Tengo mis dudas también, siempre las he tenido, no hay que ver ese asunto como un linchamiento, sino como un ajuste de cuentas y a partir de eso, descartar escenarios porque si no estaríamos generando una condición bajo la cual quieren encubrirse muchas personas, hay muchas personas detenidas por ser linchadores, el linchamiento es un homicidio que se comete en colectivo”.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que cualquier intento de linchamiento o acto consumado debe ser castigado, pues si bien, hay gente que comete delitos y por este motivo la ciudadanía asume una posición de violencia, las autoridades deben intervenir para evitar un conflicto que cueste la vida a las personas.

El gobernador reconoció que hay un aumento de actos violentos en Puebla, y al mismo tiempo reconoció que existe atención en materia de seguridad; recordó que hay protocolos que deben seguirse cuando se generan intentos de linchamientos.

“Son delitos, si el tema de la violencia es una cosa preocupante, todos se tratan de ajustes de cuentas, es lo que te puedo decir al respecto y llamo a la gente que cuando se sienta agraviada que no se haga justicia por su propia mano porque eso es involucrarse en la comisión de delitos y nadie va a quedar exonerado, quien haya participado en lo que se prueba un linchamiento, no quedarán exonerados ante la ley, no puede quedar exonerado”.

Los intentos de “justicia por propia mano” persisten en algunas zonas, pues las autoridades estatales fueron cuestionadas en torno a un joven en Atlixco, cuando fue linchado, por presuntamente intentar robar alimentos.

Dos hombres de origen hondureño fueron golpeados, uno de ellos murió linchado en la colonia Veracruz en el municipio de Atlixco en los límites con Huaquechula; los hombres fueron sorprendidos cuando robaban aguacates de un campo de cultivo esta semana.