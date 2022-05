El Gobierno de Puebla no obligará a los maestros a hacer operación política durante las elecciones, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, afirmó el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Miguel Barbosa Huerta.

“Yo deseo que ustedes sientan que está ´Cuarta Transformación´ y del Gobierno de Puebla tienen absolutas libertades. Nunca han recibido presiones de este gobierno, nunca, políticas no”.

La declaración del mandatario poblano ocurrió durante la entrega de la Condecoración “Maestro Manuel Altamirano” y del Premio “Maestro Rafael Ramírez”, la mañana de este domingo.

Durante el evento, recordó que en 2018 no fue apoyado por los líderes del sector y que, durante las elecciones de 2021, el magisterio tuvo posiciones políticas diversas.

“Agradezco las declaraciones de los líderes de acompañar a este gobierno, gracias señores líderes, solo que les respondo que son los maestros dueños absolutos de sus decisiones. No me acompañaron en el 2018, no, puede ser que en el 2021 tengan posiciones diversas, sigan así, esa es la libertad, esa es la democracia y nosotros creemos en eso en el valor democrático del pensamiento crítico de los maestros”.

Resaltó que su administración no hará de las escuelas centros de operaciones políticas, y que los candidatos y partidos tendrán que convencer a los trabajadores de la educación para tener su simpatía.

“Este gobierno no hace de las escuelas centros de operación política, nunca lo ha hecho, no lo volverá a hacer, las elecciones deben de ganarse por los partidos y por los candidatos convenciendo, no presionando. El gobernador del estado nunca llamará a un voto obligado, libertad de apoyo a su pensamiento crítico, es el compromiso”.

En su intervención, Barbosa Huerta recordó que las maestras y los maestros deben tener pensamiento liberal, abierto a la ciencia y arraigado a las tradiciones.

Inversión

Barbosa Huerta aceptó que los 33 mil millones de pesos que se invierten a la educación en Puebla, no son suficientes, aunque es lo que hay.

“Falta siempre más inversión a la educación, pero hasta ahorita es la inversión que se puede destinar. En Puebla, 33 mil millones de pesos es lo que se destina para la educación y es insuficiente, reconozco que es insuficiente”.

Confirmó que los empleados del sector necesitan mejores prestaciones y condiciones para haber su trabajo en territorio poblano.