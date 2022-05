Como un pleito entre primos calificó el gobernador Miguel Barbosa, la filtración de la investigación por lavado de dinero que menciona al coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, y que señala a Arturo N., director del Diario Cambio; Francisco N., exauditor del estado y una persona más.

El legislador morenista es familiar del senador Alejandro Armenta Mier, y ambos son mencionados como aspirantes a la gubernatura de Puebla en 2024.

“Cuando salió publicada (la nota) por esos dos periodistas nacionales, revisamos y nos encontramos que no derivaba de filtraciones que hubieran sido extraídas de la carpeta de investigación, derivaba de esa documentación que quedó en manos de quienes pidieron esa investigación. Es un pleito entre primos”, dijo.

Sin mencionar nombres, el mandatario poblano los llamó a dejar de lado su “desprecio” y que no se demerite la aplicación de la ley.

“Que los pleitos políticos no sean utilizados para querer demeritar la aplicación de la función de la ley, nosotros no hacemos eso. Eso se hizo mucho en varios periódicos, se filtraban documentos y los publicaban, y de eso saben mucho los involucrados en esto, esta trama entre primos que no afecte, porque el estado está bien (…) Aquí la justicia se aplica con imparcialidad, objetividad y profesionalismo, que nadie se sienta superior por fueros y que esa amistad y desprecio que se pueda tener entre personas, se deje a un lado de lo que significa el ejercicio de funciones”.

"Si el propósito de ese documento es demeritar la posición de la autoridad de procuración de justicia en el estado, como una forma de exculpar a alguien, eso no es correcto, y lo digo con el debido respeto y consideración que le tengo a Pablo Gómez Álvarez”, expresó en referencia al titular de la UIF.

El regaño a la Fiscalía

“Un extrañamiento es un término recurrido que suena muy bonito para temas políticos, de esta naturaleza. Es más bien un regaño, intenta ser un regaño y si es público es regaño público. Nosotros, en Puebla, respetamos al fiscal General del estado, respetamos su trabajo, lo consideramos imparcial, objetivo, profesional, no tiene para nosotros ninguna duda”.

Además, aclaró que la investigación nunca fue solicitada por su administración ni por ninguna autoridad del estado.

Explicó que el Poder Ejecutivo no es el superior jerárquico de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que la revisión de sus decisiones, solamente corresponde al Poder Judicial.

“¿Quién revisa la legalidad de sus resoluciones en todo caso?, el Poder Judicial Federal, como lo hace el Poder Judicial Federal o también el Poder Judicial de los estados de acuerdo a ciertas condiciones, lo hace para poder constatar la legalidad de todas las resoluciones de todas las autoridades, de todo el sistema de atribuciones de autoridades, pero no hay una jerarquía sobre la autonomía de las fiscalías generales del estado, como es la del estado de Puebla, no la hay”.

Finalmente, el gobernador de Puebla reiteró su apoyo al trabajo del fiscal Gilberto Higuera Bernal y de la FGE.