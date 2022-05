El senador, Alejandro Armenta rechazó tener injerencia en la denuncia promovida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra del diputado Ignacio Mier Velazco, e indicó que si el legislador tiene pruebas, que las presente.

En entrevista con Intolerancia Diario, el legislador sostuvo que es ajeno a la investigación iniciada por el extitular de la UIF, Santiago Nieto sobre un presunto lavado de dinero a través del Diario Cambio de Puebla, y precisó “no tengo injerencia en tal evento que se señala, ni como senador ni como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público”.

“(Ignacio) Mier se refiere a un servidor como uno de los tres cochinitos, en lo que él ha llamado la confabulación de los tres cochinitos, lo que considero una falta de respeto y lamento la manera en que usa ese adjetivo. Niego categóricamente ser parte de ese complot al que se refiere el señor Mier ya que la ley no me faculta para realizar actos de investigación.”

Advirtió que es grave que señale que es parte de una colusión para hacer uso faccioso de las instituciones, “todo el que acusa está obligado a probarlo. yo no debo ni puedo actuar por encima de la ley porque mi compromiso está con los ideales de la 4ª transformación: no mentir, no robar, no traicionar.”

El legislador por Morena reiteró “No estoy facultado para hacer investigaciones, soy respetuoso de las instituciones, no hablo con procuradores ni con alguna autoridad para saber el curso de una investigación, ¿para qué?. Respeto a todos los actores políticos, yo estoy concentrado en el quehacer legislativo y en abonar al fortalecimiento del Proyecto de Nación desde el Senado de la República.”

Asimismo, el senador expresó que hay que recordar que el estatuto de Morena en el capítulo 1o Art. 3 inciso J dice a la letra:

"El rechazo a la práctica de denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que puede ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios, con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o pruebas de faltas graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes pretenden que se investiguen y, en su caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión de Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro partido".

Indicó que él seguirá apoyando a Morena refirió que la visión nacionalista y patriótica está reflejada en logros tales como la creación de la Guardia Nacional, la revocación de mandato, el etiquetado de alimentos para poner alto a la epidemia de obesidad y la diabetes, el combate a las empresas fantasmas, la ley de economía circular para aprovechar los residuos, entre otros temas.

En el caso de mujeres, jóvenes y adultos mayores, el senador mencionó la dignificación las trabajadoras del hogar, frenar el matrimonio infantil, la Ley Olimpia y la nueva Ley de Movilidad para contrarrestar el alto índice de muertes por accidentes viales, y eso es lo que importa.