El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, descartó alguna posibilidad de encubrimiento en las investigaciones que se siguen en Puebla contra Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, pues la política no puede estar por encima de la ley.

“En Puebla no, en Puebla la política no domina la aplicación de la ley, o qué, ¿quieren encubrimientos, impunidad? No, esa es mi posición”.

Mier Velazco y tres personas más, entre ellas el director del Diario Cambio, Arturo N., y el exauditor del estado, Francisco N., están involucrados en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

“Que las autoridades investiguen, es lo que yo planteo, porque en Puebla se vive un Estado de Derecho, salvo que aquellos que quieren que la política domine la aplicación de la ley”, reiteró el mandatario sobre el tema, en su conferencia de prensa.

Destacó que el caso que se sigue contra el legislador morenista no es un asunto político, ya que se trata de una investigación con hechos objetivos.

“Eso es, son investigaciones que están a cargo de autoridades, no son cosas de ´grilla´, son investigaciones. Por favor, hay hechos objetivos, que se investiguen y que se determinen responsabilidades, si no parecen ´cortinas de humo´ que se lanzan para que no se investigue lo de fondo”.

Barbosa Huerta se refirió, además, a las declaraciones del líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien pidió que el mandatario y Mier Velazco, solucionar sus asuntos ante las autoridades.

“Los hechos, que han sido publicados y de los cuales están involucrados personajes de la vida política, son materia de investigaciones, no son conflictos personales, son materia de investigaciones que están a cargo de autoridades, con eso digo todo respecto a la opinión que dio el presidente nacional, que lo califiquen como el imparcial y el veraz”.

Este lunes, Ignacio Mier Velazco dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Puebla; el extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo; el senador, Alejandro Armenta Mier; y el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, por la revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos, tras darse a conocer su nombre en las pesquisas por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.