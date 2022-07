El mercado de “La Cuchilla” está incontrolable, debido a la cantidad de ilegalidades que se cometen ahí, tras años de solapamiento de las autoridades, aceptó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Destacó que la situación es tan grave que, si hubiera operativos diarios en ese sitio, todos los días encontrarían nuevos delitos.

“Hubo un operativo con muchos propósitos en ´La Cuchilla y en la 46, solamente decirles que el tema de ´La Cuchilla´ es muy complejo, se dejó avanzar en un solapamiento de las autoridades sobre ese lugar en específico, protección de policías sobre ese lugar y hoy es un lugar, en este momento, incontrolable, pueden hacer operativos todos los días y todos los días van a encontrar cuestiones ilegales haya adentro”.

El viernes, policías estatales y ministeriales incursionaron en la zona de la 46 Poniente, conocida por la venta de autopartes robadas, y en el mercado “La Cuchilla”, donde las autoridades han encontrado armas, drogas y vehículos robados.

“Créanme que es muy complejo resolver este asunto en un operativo y que ahora, los comerciantes, la mayoría buenos, otros no, salgan a quejarse. No, es muy complejo ahí. No puedo decir más porque es un asunto que está en marcha”.

Resaltó que el centro de abasto, ubicado en la zona norte de la ciudad de Puebla, tiene que convertirse en un sitio de comercio legal, donde la gente pueda convivir.

“Hoy es una zona de acciones ilegales, esa es ´La Cuchilla´ y no lo vamos a permitir. Es una fuente que contamina toda la vida comercial y es un asiento de muchos personajes que viven en la ilegalidad, no lo vamos a permitir, lo digo claramente”, concluyó el gobernador de Puebla.