"Puebla no entregará su sistema de Salud al gobierno federal para que sea manejado a través del IMSS-Bienestar", afirmó el gobernador, Miguel Barbosa, durante la entrega de trabajos de rehabilitación de tres hospitales públicos en la capital.

“Hay una estrategia para que la federación tenga y maneje los sistemas de Salud de las entidades federativas bajo el IMSS-Bienestar. No, ya les dijimos que no, que en Puebla no, que aquí funcionamos mejor que en el IMSS Bienestar, con todo respeto”.

Ante médicos, enfermeras y personal administrativo, el mandatario poblano afirmó que el Sector Salud se encuentra en buenas condiciones y funcionando, debido a la inversión que su gobierno ha hecho en él.

Detalló que en otros sexenios se invertían alrededor de 8 mil millones de pesos anuales en este rubro, cantidad que aumentó hasta 14 mil en su periodo.

“Muchos de los medicamentos que tenemos que recibir, no los recibimos y los adquirimos, cientos de millones de pesos y hasta miles son invertidos por el gobierno del estado porque no llega lo que debería llegar”.

Miguel Barbosa recordó que de los 6.5 millones de poblanos, el 70 por ciento se atiende en clínicas y hospitales que dependen de la Secretaría de Salud, además de personas de otras entidades.

El mandatario entregó obras en los hospitales General del Norte y General del Sur de Puebla capital, además del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano “El Batán”.

El Batán, se queda

En “El Batán”, el mandatario estatal descartó que el nosocomio vaya a desaparecer, como se pretende hacer con los hospitales psiquiátricos del país, de acuerdo con cambios que se impulsan a la Ley General de Salud.

“Miren, si hacen eso, no los vamos a "pela"´ en Puebla, no los vamos a "pelar"´. No vamos nosotros a ir en esa ruta, porque nosotros estamos muy conscientes, muy convencidos que la salud es un derecho humano, y no solamente la salud física, la salud mental. Y que este grupo de personas que, por alguna condición está afectada su salud mental, deben ser protegidos”.

Tampoco dudó en afirmar que los cambios que se pretenden hacer a la ley, son una ocurrencia de algún legislador o un grupo de profesionales de la Secretaría de Salud federal.

Finalmente, anunció que el nosocomio tendrá una nueva inversión para rescatar sus instalaciones, ahora por 40 millones de pesos.