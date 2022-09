Al inaugurar el Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Puebla 2022; el gobernador, Miguel Barbosa Huerta afirmó que en el estado ya no queremos más negocios en la aplicación de la ley.

“La realidad que rodea a la aplicación de la ley en el país, yo no hablo de Puebla solamente, tiene que ser transformada por todos los involucrados en la aplicación del Derecho, no solamente por las autoridades judiciales”.

Durante su participación, el mandatario poblano resaltó la iniciativa que mandó al Congreso del Estado para reformar el sistema de justicia. La legislación, dijo, “será la más avanzada en el país”.

“Ya no queremos más negocios en la aplicación de la ley, es un propósito. Es muy difícil estar atentos a todo, pero lo queremos hacer”.

Añadió que el ejercicio del poder público debe ajustarse al cumplimiento de la ley, porque solamente así se respetan los derechos humanos.

“Los límites del poder público son las leyes, no la voluntad de las personas encargadas de la función pública y, al cumplir la ley, seguramente estaremos respetando los derechos humanos”.

También destacó que en Puebla los poderes públicos funcionan de manera normal, y aunque existen problemas, la gente puede vivir en sociedad.

“La seguridad pública es la que permite a la gente vivir en sociedad, sí tenemos muchos problemas, pero en Puebla todo lo que ocurre se investiga y se sanciona (…) Los temas de feminicidio son una vergüenza, pero no hay ningún feminicida en el estado de Puebla, que no esté investigado, que no esté perseguido o que no esté detenido”.

El Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Puebla 2022, se realiza desde este miércoles 28 y hasta el viernes 30 de septiembre, con la asistencia de 58 especialistas que hablarán sobre las condiciones necesarias para garantizar la aplicación de los derechos humanos en todos los ámbitos.