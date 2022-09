El gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó que dos altos funcionarios federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) alientan las manifestaciones de las alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles de Ávila Castillo, que exigen la destitución de los directivos de la institución por, presuntamente, participar en su privatización.

En su conferencia de prensa dijo que se trata de Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior; y de Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para el Magisterio.

“Hubo una reunión a la una de la tarde en la Secretaría de Educación Pública, una primera reunión entre el Gobierno del Estado, el director de Normales Rurales y las niñas, y no se llegó a ningún acuerdo, porque lo que quieren es la destitución de los directivos (…)"

“Luciano Concheiro, Mario Chávez es el director de Normales Rurales, ellos las incentivan y los señalo directamente”.

Barbosa Huerta destacó que son falsas las acusaciones de que su administración intenta privatizar el plantel.

“Han dicho que el gobierno del estado quiere privatizar la Normal, que me digan qué acciones son tendientes a privatizar. Privatizar es que salga del ámbito del Estado una institución y que se entregue a privados, no sé por qué hacen esa afirmación y en qué la fundan. Lo que desean es destituir a los directivos, ellas quieren el gobierno total de ese lugar, de un control de formas muy fuertes”.

Manifestó que su gobierno mantiene el apoyo a la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, y que en su momento tuvo diálogo con las estudiantes.

“El presupuesto con el que se manejan la escuela es federal, no es del estado, y nosotros, a pesar de que es federal, lo que hacemos es invertir en infraestructura (…) saben quién administra todas esas cosas, ellas, la mesa directiva y no dan nada a quienes no apoyan ese movimiento. Vamos a ser muy cuidadosos y muy tolerantes”, concluyó.