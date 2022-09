El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que “lo elegante” sería que la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, se excuse de participar en el procedimiento para la reforma al Poder Judicial, que envió la semana pasada al Congreso del Estado para su aprobación.

La legisladora es esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, quien, de acuerdo con la propuesta, ya no podrá reelegirse en el cargo.

“Bien no puede excusarse la diputada Mónica Silva y no pasa nada, no vicia el procedimiento, pero lo elegante es que se excuse, eso es lo elegante, eso es lo parlamentario, esa es mi opinión y ya se lo expresé”, reveló el mandatario poblano.

Barbosa Huerta también aceptó que la diputada, quien es presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, tiene derecho a participar en el Pleno durante la discusión de la iniciativa.

“Se excusaría para el tema de encabeza la comisión, pero no para participar en el pleno, ese es un derecho inalienable”, agregó.

Recordó que quienes toman la decisión de no involucrarse en procedimientos legislativos, es porque tienen algún conflicto de interés.

“Simple y sencillamente por decisión del propio excusante que decide no participar, por los vínculos que se tienen personales, de negocios, en un asunto del Congreso, de la Cámara a la que pertenece”.

Este miércoles, Mónica Silva Ruiz no estuvo presente en la reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, en la que se trató una propuesta de fechas para la realización de mesas de trabajo para analizar la iniciativa.