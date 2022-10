"Se ching… los que pensaban que no iba a aguantar", afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al entregar 200 patrullas a las autoridades de 100 municipios con menos de 20 mil habitantes.

“Vamos a seguir trabajando por ustedes, vamos a estar muy atentos. Búsquenme, síganme buscando, vamos a aguantar, para los que pensaban que no iba a aguantar, se ching... Es por la gente, es por mi familia y es por Dios”, dijo el mandatario en su discurso.

El mandatario poblano reiteró que se siente comprometido con ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad, y que no es simulación.

“Yo me siento siempre muy comprometido con el destino de la gente, de todos los segmentos sociales del estado, pero siempre del lado de quienes menos tienen, eso sí, créanme que es mi vocación, y no hablamos de manera simulada, los que me conocen, y unos me conocen hace más de 30 años, saben cómo soy”.

Aunque no dio cifras, fechas ni detalles, Barbosa Huerta anunció que antes de terminar su administración, a la que le quedan 26 meses, dará ambulancias a los ayuntamientos.

Este jueves, el titular del Poder Ejecutivo entregó 200 patrullas a 100 municipios que tienen menos de 20 mil habitantes. Las unidades se suman a las 100 que fueron distribuidas en septiembre.

De acuerdo con el gobernador, el objetivo es que, para enero de 2023, cuando se hayan repartido mil vehículos, las demarcaciones tengan tres patrullas.