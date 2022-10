El operador “morenovallista”, Eukid N., todavía tiene más procesos abiertos por delitos "muy graves", afirmó el gobernador, Miguel Barbosa, después de conocer que el exdiputado fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión por extorsión.

“Por muchas causas que fueron determinadas como presuntamente constitutivas de delito por parte de la Fiscalía, y son muy graves”.

Recordó que el ex secretario de la Contraloría estatal “era el dador de vida, daba, quitaba y entregaba maletas” durante el “morenovallismo”.

El gobernador de Puebla también aceptó que Eukid N., preso en el penal de Gómez Palacio, Durango, seguramente apelará la decisión del juez.

“Es una sentencia que yo conocía su contenido, no la he tenido a la vista, pero ya me habían dicho de su contenido, seguramente será motivo de apelación por parte del sentenciado y el sentenciado irá a recurrir todos los canales en contra de esta sentencia”.

Sin embargo, reiteró que la ley se debe aplicar a todos por igual, incluidos los más poderosos.

“Se tiene que aplicar la ley, hasta a los más poderosos, los más malos de ´malolandia´, ese sí era malo, los otros que se quedaron son rateros”, concluyó el mandatario poblano.

El 16 diciembre de 2020, Eukid N. también fue vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.