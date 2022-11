El cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) es realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no por los ayuntamientos, le recordó el gobernador Miguel Barbosa Huerta al coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, después de que el legislador se mostró en contra de su aplicación.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario poblano ironizó con el hecho de que la empresa es dirigida por el exgobernador, Manuel Bartlett Díaz, quien es tutor político de Mier Velazco.

“El DAP no lo cobran los ayuntamientos, lo cobra Manuel Bartlett Díaz, su tutor, la CFE lo cobra, qué no se da cuenta, lo cobra don Manuelito, lo cobra la CFE”.

Destacó que la Comisión ya exigía el pago desde hace tiempo, aunque su esquema era ilegal.

"¿Por qué no lo dice el señor Mier?, que vaya y que le pida un consejo a don Manuel, que junten a (Rodrigo) Abdala y que se reúnan en un cónclave y que hablen de Puebla”.

También acusó que Mier Velazco utilizó el DAP para promoverse, y que en su momento dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declararía inconstitucional, lo que finalmente no ocurrió.

Sin convocatoria

Barbosa Huerta también se refirió a las giras que el diputado federal por Morena realiza en Puebla, con el objetivo de apuntalar sus aspiraciones políticas para las elecciones de 2024.

“Dice que no quiere, que va a consultar, tiene tres años o no sé cuántos años promoviéndose, pero no junta ni a 20, que junte 22 mil (…) parece que no puede, verdad, nada más eso es lo que digo”.

Mier Velazco es uno de los aspirantes de Morena a la candidatura para el gobierno de Puebla, en los siguientes comicios.