Hasta que se concrete la reasignación de 500 millones de pesos para la creación del metrobús Línea Puebla-Periférico, el gobierno estatal estará en posibilidades de generar condiciones de inversión para el proyecto, confirmó el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Miguel Barbosa.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados propuso la reasignación de 4 mil 400 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, en el que incluyó el dinero para la nueva red de transporte.

“El tema de los 500 millones, pues vamos a ver cómo se desglosan esos 500 millones para poder generar las condiciones de inversión, no quiero hablar de propuestas hasta que no estén aprobadas, hasta que no sean una realidad”, dijo al respecto el gobernador.

“Vamos viendo siempre los temas de apoyo a cuestiones de movilidad, de infraestructura urbana, siempre se tienen planeados desde la federación, que se consolide esa propuesta en el presupuesto y planeamos”, añadió Barbosa Huerta.

Respecto a la implementación de un trolebús, el mandatario aceptó que no hay un proyecto todavía y que, en todo caso, requiere el apoyo de las autoridades federales.

El 25 de octubre, Intolerancia Diario dio a conocer que el Gobierno de Puebla analizará la implementación de una línea de transporte público que circule por el Periférico Ecológico y que podría conectarse con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

La nueva línea prestaría servicio a pobladores de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla capital, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y San Miguel Xoxtla.