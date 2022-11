"El Gobierno de Puebla mantiene un combate sin precedentes contra la delincuencia", reiteró el titular del Poder Ejecutivo del estado, Miguel Barbosa.

“Todos los que yo he atendido, nunca he permitido que se siente algún delincuente en esta mesa, nunca. El día que un gobernador hable con un delincuente, se acabó”.

El mandatario poblano dijo desconocer si ha recibido alguna amenaza por parte de un grupo delincuencial, pues dijo que es trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar si es así.

“Todo lo que puedan referir en contra mía, que lo investigue la Fiscalía, yo no voy a parar, somos todos vulnerables (…) Tenemos preocupaciones no temores”.

Recordó que, al asumir su cargo, encontró un gobierno coludido con los delincuentes. Sin embargo, dijo que mantiene su lucha contra quienes cometen actividades ilícitas.

“Yo no me detengo ante este tipo de circunstancias, y no porque no sea un hombre sensible ante este tipo de cosas, ni porque quiera pasar como alguien desafiante, soy de carne y hueso, tenemos preocupaciones, no temores. El día que un gobernador en concreto actuara con temores, mejor que renuncie”, aceptó Barbosa Huerta.