La secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo sostuvo que si se logra de independencia económica de las mujeres se reducirán los casos se violencia, e indicó que el gobierno mantiene programas para el empoderamiento de ellas; Además señaló que poco más de dos años y medio de la pandemia, gracias a la estrategia del gobernador, se recuperaron los ciento diez mil empleos que se perdieron.

En entrevista con Intolerancia, la empresaria al hablar del tema de la violencia hacia la mujer, la discriminación, se dijo convencida que es una lucha histórica, y en el Día Internacional para la erradicación de la Violencia Contra las Mujeres que fue el pasado viernes, y todos los 25 de cada mes también se hace mención para no olvidar, que la sociedad sea algo que recuerde, es un cambio en la cultura, tanto de las niñas como de los niños, hay que cambiar la forma de pensar de las mujeres y los hombres.

Dijo que la mujer es emprendedora, administra el hogar, pero casi siempre ayuda, hoy más en trabajar y traer ingresos, hay mucha mujeres que mantienen solas los hogares, y hay que apoyarlas.

Indicó que se están apoyando desde el gobierno de Miguel Barbosa, de entrada con una Secretaría de Igualdad Sustantiva, cuando inició su gobierno decidió hacer una secretaría completa para trabajar de manera integral: Un gabinete histórico con nueve de diecisiete secretarías encabezadas por mujeres, y ha sido extraordinario trabajar a su lado porque es un hombre que respeta el pensamiento de la mujer, lo que se le lleva, lo que propone, en todo el gabinete él escoge técnico, la secretaria de Desarrollo Rural, en mi caso soy empresaria, se le pueden llevar proyectos y si se le presentan las razones y el por qué, el los apoya.

Olivia Salomón, precisó “Parte de la erradicación de la violencia tiene que ver con la independencia económica, muchas mujeres soportan la violencia o saben que no pueden hacer nada porque dependen económicamente y no se sienten fuertes y listas para poder sacar adelante a sus hijos, los hogares, entonces aguantan mucho; Necesitamos que la mujer se empodere, pero no un empoderamiento mal entendido, como el decir que ya es más poderosa que el hombre, este tiene que ver con que ambos tengan oportunidades y se complementen en un hogar, y cada uno haga lo que le corresponde”.

La también reconocida empresaria, sostuvo que tiene que ser una sociedad igualitaria donde todos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, y entonces el tema económico es un factor determinante para que las mujeres se sientan seguras.

“Tenemos programas, uno de ellos Mujer es Poder, que es emprendimiento digital para las mujeres, ya que durante la pandemia las mujeres vendieron de todo, gelatinas, pulseras, bolsas, la comida; Lo que estamos haciendo son programas para consolidar el emprendimiento, que se profesionalice, y que se vuelva empresaria”.

“La profesionalización tiene que darse con la preparación, yo empecé como emprendedora informal, vendiendo casas con mi sombrilla, en la calle donde me dieron a vender las casas”.

“Qué te lleva al éxito empresarial, es la preparación, y no necesariamente una carrera universitaria, sino la preparación integral, y se quitan los temores de volverte formal, de darte de alta, hay regímenes fiscales que son muy nobles y de confianza para ir paso a paso".

"Lo que tenemos que decirle en el gobierno es que se acerquen, para irlos llevando de la mano y se tomen buenas decisiones, y si logran dar ese paso se saldrá a generar empleos, a volverse una empresa más sólida”.

Expresó que Lo interesante cuando se capacitan, es que ni siquiera se llega al extremo de pensar en la separación “Si tú eres independiente económicamente desde el primer día, y se hace que las niñas se sientan valientes y fuertes de lo que significa ser mujer, con todo lo que conlleva porque al final somos mujeres, y su empresa más importante es su familia, formar hombres y mujeres de bien no hay mayor empresa y responsabilidad que esa”.

Reiteró “Si logramos que las niñas y mujeres vayan teniendo todas esas habilidades y sean productivas, tengan un nivel socioeconómico importante en cuanto a generación de ingresos, entonces no se va permitiendo la violencia desde el primer momento”.

La recuperación económica

En otro tema al preguntarle qué hizo Puebla para tener la recuperación post pandemia, Salomón Vivaldo declaró ”fuimos un estado por el tema de comercio, de servicios, la manufactura, y fuimos de los estados con mayor pérdida de empleos, y hoy se ha recuperado, y hay un superávit de empleos”.

“Recuperar ciento diez mil empleos, es algo que hay que destacar tanto del sector productivo, de los empresarios, de los emprendedores, todos los que generan empleos, como del gobierno del estado en el manejo de la pandemia, que el gobernador en ese momento puso primero la salud antes que nada, y después cuando se hablaba del proyecto de reactivación económica del estado, se le llevaron propuestas".

“El gobernador es analítico, y dijo que todo estaba bien pero no funcionaría si no se habría totalmente la economía. Una frase de Luis Miguel Barbosa fue -En este momento tan peligroso es abrir como no abrir porque la gente ya necesitaba reactivar su economía-”.

“Al decidir abrir cien por ciento la economía se hizo el proyecto y plan de promoción del estado Qué reviva Puebla de manera intersecretarial, que fue Turismo, Cultura, Desarrollo Rural, Economía, y Comunicación, se lanzó el proyecto y comenzaron a abrirse convenciones, atraer turismo, y hay que destacar la actitud de la gente que fue muy responsable, pues a pesar de que ya estaba abierto, los restaurantes tuvieron cuidados, siguen cuidando los protocolos”.

Olivia Salomón precisó que después de una crisis lo primero que se tiene que hacer es promocionar, aunque casi siempre se hace al revés, ahorramos primero, porque da temor, pero hay que comenzar con la promoción para vender más y ya después administrar mejor.

Posteriormente “Tienes Ganas de Puebla”, y a finales del año pasado el gobernador se estuvo reuniendo con todas las empresas y empresarios de distintos países que tienen inversiones en Puebla, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, y personalmente habló para ver lo que se hacía juntos, y ahora el resultado se ve.

El CIEN

La secretaria de Economía destacó que hay acciones para que se mantenga la recuperación, pero también para capacitar, y destacó la operación del Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN); Innovación porque hay que estar dando productos nuevos, novedosos, empaque diferentes; emprendimiento para impulsar precisamente el que Puebla somos un estado emprendedor, en el interior del estado en todos lados hay emprendimiento, y se llega a las 32 regiones, ya que los productores deben saber vender y comercializar su producto.

Explicó que Negocios es porque, nada de lo que haces o emprendes funciona bien si no es un buen negocio, si no deja un buen ingreso que beneficie en el cambio de vida, y en el CIEN hay un programa que se llama fundamentos prácticos de negocios y no importa la rama.

“La forma de comercializar ha cambiado mucho, antes se vendía el producto de cierta manera, y hoy se entra al mercado digital, a las redes y todas las plataformas o te quedas atrás”, dijo la funcionaria.

“Tenemos casos de éxito como el de una señora que tiene una cocina económica, que usa las redes sociales, le hacen los pedidos en el WhatsApp y ya sólo pasan a recogerlo, y es una forma de dar un mejor servicio".

Hay programa de “aldeas digitales” de “Alí Babá” ya que dejaron abandonadas las aldeas en China, y migraron a las ciudades, y vende productos del campo a través de una plataforma que vincula al comprador y vendedor. Esa metodología que se tiene gracias a un convenio, permite capacitar a los tecnológicos del interior del estado, a profesores, estos a los alumnos, y estos últimos van con productores, e incluso ya se tienen casos de éxito de un productor de hortalizas que vendía todo en la Central de Abasto, le quitaban el porcentaje, y mataban con el precio, hoy el treinta por ciento del producto ya se vende en las redes sociales, y pagan mejor precio.