No habrá reconciliación en Puebla sin aplicación de la ley, aseguró María del Rosario Orozco Caballero, ex presidenta del Sistema Estatal DIF (SEDIF) y quien fue esposa del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta, al advertir que en el estado no debe existir el solapamiento a grupos.

De esta forma, recordó el concepto que enarbolaba el exmandatario poblano durante su administración.

“La reconciliación de Puebla también merece justicia y hay actos, hay acciones que podemos ser del mismo partido, podemos ser partidos diferentes y podemos coexistir perfectamente, pero quien haya cometido un delito, sea quien sea, debe lograrse una sanción, porque si no, no habrá reconciliación en el estado, habrá como siempre el solapamiento a ciertos grupos, a cierta gente, eso no se debe dar en Puebla, eso debe cambiar”.

Durante la toma de protesta de Gabriela Bonilla Parada como nueva presidenta del SEDIF, y ante el gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que Barbosa Huerta siempre buscó la reconciliación, pero no a costa de mantener intereses oscuros.

“Tal vez los conceptos cada quien los entiende como quiere, tal vez las fuerzas políticas dijeron: ´nos vamos a reconciliar, nos vamos a juntar todos´. No, ese es el ´cazo de las carnitas´, tan platicado por mi esposo con la gente cercana, y ese ´cazo de las carnitas´, ni mi esposo ni mi familia jamás participaríamos en ello, los que estaban cerca de él, saben a qué me refiero".

“La reconciliación la buscó él con el pueblo de Puebla, con todos los presidentes municipales que seguían una línea derecha, franca y abierta a favor de la gente, nunca a favor de intereses oscuros, beneficios personales”.

También confió en que Céspedes Peregrina mantendrá el apoyo indistinto a los presidentes municipales para el desarrollo de sus demarcaciones, y lo consideró parecido al exsenador.

“Mi esposo nunca distinguió si apoyo a este municipio porque es del partido o no, apoyaba a todos por igual, porque todos tenían un compromiso con la gente. Esperemos que todo siga igual".

“Tenemos a un gran hombre en el lugar que dejó mi esposo, un hombre íntegro, un hombre de buen corazón, que es un hombre de familia. Mi esposo siempre fue así, un hombre que solo tuvo dos vicios, su trabajo y el amor a su familia, entonces creo que don Sergio es muy parecido”.

Orozco Caballero recordó a las autoridades municipales que asistieron al evento, además de legisladores, que tienen un compromiso con sus gobernados.

“Ojalá todos y cada uno de ustedes hagan un examen y mejoren como personas, y, sobre todo, porque aquí la mayoría son funcionarios, son presidentes municipales, son presidentas del DIF o son diputados, pero todos tienen un compromiso social, un compromiso político".

“Si ustedes actúan a favor de la gente, la gente va estar con todos ustedes, sean del partido que sean”.

La ex presidenta del SEDIF hizo un recuento de lo que fue el periodo de gobierno de Miguel Barbosa Huerta, a quien responsabilizó de fortalecer al organismo para ayudar a los más necesitados, además de impulsar profundas reformas en Puebla, como la modernización del sistema de justicia.