El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, negó que exista algún veto para el ex secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien la semana anterior reveló su aspiración de convertirse en el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla.

“Aquí todo mundo tiene derecho a ejercer sus propios derechos electorales, no tenemos ningún problema en eso. Somos demócratas y siempre que nos ha tocado participar en la cancha, es donde hemos logrado nuestros resultados”, declaró en su conferencia de prensa.

Sin decir nombres, el mandatario poblano también dijo que cada persona debe ser responsable de sus actos.

“Aquí libertad total, acá no se veta a nadie, no se persigue a nadie, no se oculta nada, total transparencia; cada quien tiene que ser responsable de sus actos”, añadió.

El pasado 27 de julio, José Antonio Martínez García renunció a la titularidad de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, luego de tres años en el cargo. Desde esa posición, el especialista en Gastrocirugía enfrentó la pandemia del Covid-19.

Unos días después, el 10 de agosto, el médico ofreció una serie de entrevistas en las que manifestó su intención de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura, y se definió como un perfil ciudadano.

Reunión con Julio Huerta

Pocos minutos después de su declaración, el gobernador Céspedes Peregrina dio a conocer una reunión con Julio Huerta Gómez, ex secretario de Gobernación estatal, quien desde hace semanas comenzó giras por el estado para ser el abanderado morenista.

“Un gusto siempre saludar a mi amigo Julio Huerta, con él me une una sólida amistad. Conversamos sobre los avances de la cuarta transformación en Puebla”, dijo el mandatario sobre el encuentro.