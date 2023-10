El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que, actualmente, nadie puede decirse ganador en el proceso interno de Morena para elegir coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla.

“Hoy en día en Puebla, no hay nada para nadie. Las cosas cambian todos los días y cada momento. Nadie, para mí, puede decirse vencedor o ganador”.

La declaración del mandatario poblano ocurrió antes de que los perfiles morenistas sean medidos. El ganador de la encuesta será la persona candidata a la gubernatura de Puebla.

“Seremos respetuosos y esperamos los resultados que dé en su momento el partido, después de una medición muy permanente, muy profesional, muy transparente”.

También llamó a los participantes en el proceso a no generar inestabilidad en los municipios y a mantener la calma.

“Pido a todos, a las huestes, a aquellos generales hoy en día, que mantengan la calma, que se dediquen a convencer con argumentos y no con estrategias que solamente denostan, que solamente ensucian y que tristemente lo único que hacen es que la sociedad se harte de la clase política partidista”.

Además, Sergio Salomón hizo un llamado a la unidad dentro de Morena, para apoyar a quien coordina los esfuerzos por la transformación en el país.

“El llamado es a todas las corrientes de Morena para que estén unidos en torno a quien encabeza el movimiento a nivel nacional, y que respaldemos las decisiones que se tomen a nivel nacional, hay un interés superior y ese interés superior debe estar por encima del interés personal”.

Encuestas

El titular del Poder Ejecutivo del Estado se refirió a las encuestas sobre los punteros en el proceso interno de Morena, y recordó que se trata de una fotografía del momento.

“Yo he visto un montón de encuestas y, la verdad, es que son una foto del momento y de quien la quiere publicar, entonces habrá que tener mucha reserva en ello.

“No sé si en este tema de las encuestas vaya el principio de no engañar, no mentir, no robar, entonces habría que ver quién le da un análisis puntual, me refiero a las locales y las nacionales”.

Finalmente, hizo un llamado a las empresas encuestadoras: “Yo espero que todos los encuestadores se comporten con mucha ética, porque después ya no les dan los números”.