El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió que no se divida a los poblanos durante el actual proceso electoral, que consideró muy fuerte para su administración y Morena, instituto político al cual pertenece.

“Viene un proceso interno muy fuerte para nosotros como partido y para nosotros como gobierno”, dijo durante el desayuno que tuvo con representantes de los medios de comunicación.

Resaltó que su administración se mantendrá a una distancia prudente de la prensa, para evitar que pudiera existir algún malentendido de cara a los comicios.

“Su servidor decidió que la mesura era lo más importante y yo quiero que hoy me puedan entender que no busco un distanciamiento con todos ustedes, simplemente como el covid, sana distancia”.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina también se mostró en contra de las acciones que puedan dividir a los habitantes del estado.

“Trato de ser muy respetuoso (…) no busco generar golpeteo ante nadie, trato de hacer que este ejercicio, y los invito a que busquemos que este ejercicio político hoy en día, no nos divida en Puebla, no estoy de acuerdo en que nos echen a pelear entre poblanos, somos una familia todos, todos vivimos acá”.

Además, el mandatario poblano reiteró su respeto a las instituciones y negó haber sido beneficiado por el Congreso de Puebla, que el 15 de diciembre de 2022 lo nombró gobernador sustituto, tras la muerte dos días antes de Miguel Barbosa Huerta.

“Creo en las instituciones, por eso apoyo y respaldo tanto al Congreso, que quede claro, no lo hago por haber sido beneficiado, yo no me siento beneficiado en la designación del Congreso, yo me siento como el hombre al que le dieron la responsabilidad de poder sacar y conducir los destinos del estado”, finalizó.