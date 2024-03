Jorge Estefan Chidiac, recién nombrado secretario de Educación Pública, dijo que su meta es realizar una "buena entrega-recepción" con la administración entrante.



Más allá de cambios o la implementación de nuevos programas, señaló que durante los 10 meses que le quedan al actual gobierno estatal desea "no dejar problemas y que todo funcione".



En la que fue su primera entrevista como funcionario, tras su salida del Congreso local, aclaró que ya no hay tiempo para cambiar programas o poner en marcha proyecto en la SEP, sino que más bien se buscará consolidar el proceso que comenzó su antecesora Isabel Merlo Talavera.



"No hay tiempo de cambiar ni de nuevos programas, sino más bien de consolidar un proceso de entrega que empieza desde ahora, es uno de los retos", apuntó.