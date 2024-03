Por la caída de ceniza volcánica en la zona metropolitana y la región de Atlixco, la cual se queda suspendida en la atmósfera, el gobierno de Puebla casi declara una "contingencia ambiental" en el estado para restringir la circulación de vehículos y disminuir los niveles de contaminación.



Según dio a conocer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a través de un video que difundió en sus redes sociales.



En un minuto con 13 segundos, relató que desde el domingo pasado se registró una muy mala calidad del aire, ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, motivo por lo que se analizó amanecer este martes con el "Hoy No Circula".



No obstante, comentó que tras el último monitoreo se percataron que, a partir de las 10:00 de la noche del lunes, comenzaron a bajar los niveles de contaminación en el aire, y ya para las 4:00 de la mañana de este martes, se rompió la racha de mala calidad del aire.



"Ayer estuvimos a punto de declarar la contingencia en el estado de Puebla, nada que nos agrade, pero necesario. Una contingencia ambiental que nos hubiera llevado a implementar un Hoy No Circula", expuso en su breve mensaje.



En este sentido, el mandatario recalcó que mientras siga cayendo ceniza, la población debe seguir cuidando su salud.



Y llamó a seguir las recomendaciones de Protección Civil y de la Secretaría de Salud estatal en cuanto al uso de cubrebocas, así como abstenerse de realizar actividades al aire libre, y como precaución barrer y depositar la ceniza dentro de una bolsa, para evitar que llegue al drenaje.



"Tratemos de cuidar ese aspecto, cuidémonos, es parte de nuestra salud y de lo que tenemos que vivir", apuntó.



Por su parte, la Coordinación de Protección Civil de Puebla precisó que en las últimas 24 horas se dio la caída de ceniza en Puebla capital, San Andrés Cholula, Santa Isabel Cholula, San Pedro Cholula, Nealtican, Amozoc, Cuautlancingo y San Gregorio Atzompa.



En tanto que el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en Huejotzingo, logró renaudar y mantener sus operaciones.