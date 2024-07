Frente a las críticas por la nueva "Sala de Secretarios" instalada en Casa Aguayo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina respondió que la iniciativa no fue pensada para "ensalzar a nadie" y que tampoco es posible cambiar la historia para borrar a los malos funcionarios que ha tenido Puebla.



Este viernes acudió a un evento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y a su salida el morenista concedió una entrevista para decir que el Gobierno de Puebla no desea generar polémica con la exhibición de los 23 retratos de los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, entre ellos los priistas encarcelados Mario Marín Torres y Javier López Zavala.



"No podemos borrar la historia, todos los actores son parte de la historia, y creo que más bien nos debería servir como una reflexión para saber quién hizo buen uso y entiende el poder para servir, y quién hace mal uso del poder, a quien lo cambia el poder, y quién por medio del poder termina por tener otro tipo de consecuencias", expresó sobre los señalamientos de que su administración envía un mensaje negativo con la creación de esta sala.



Helena Monzón, hermana de la abogada Cecilia Monzón, asesinada en 2022, y cuyo autor intelectual es presuntamente el excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, López Zavala, calificó como una "burla" para su familia el observar su retrato en la pared de uno de los muros de Casa Aguayo.



A lo que Céspedes Peregrina contestó, "respetamos toda opinión y punto de vista (...) es un tema que no busca ofender a nadie, no busca resaltar a nadie, sino dejar muy claro cuál es nuestra historia y la historia no la podemos borrar".



En esa tónica, planteó que a cada político lo juzgará el tiempo y los ciudadanos en función de su buen o mal desempeño, por lo que él no pretende salir en defensa de nadie.



"Ojalá sirva para la reflexión de decir ellos si hicieron bien y ellos si hicieron muy mal. Queda muy claro que el tiempo y la sociedad sí juzgn a quien hizo bien o mal las cosas, y algunos ya están pagando las consecuncias", remató.