Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Puebla "Hermanos Serdán" se enfrentaron a retrasos y problemas para registrarse este viernes, debido al apagón informático de Microsoft, aunque no se ha reportado la cancelación de ningún vuelo.



Los propios usuarios evidenciaron en redes sociales las cancelaciones y retrasos de hasta casi 3 horas.



La aerolínea Volaris tuvo retrasos en su vuelo Y43553 con destino a Cancún, cuya salida estaba programada para las 8:00 de la mañana, pero sus pasajeros tuvieron que esperar más de dos horas.



Otro vuelo, el Y43555, estaba previsto para las 12:22 con rumbo a Cancún, pero su estatus también es “demorado”.



En tanto, la aerolínea Viva Aerobús también registra retrasos en sus salidas a Cancún, aunque a las 8:45 de la mañana logró salir con retraso un vuelo a Guadalajara, Jalisco.



Sin embargo, se demoró un vuelo a Monterrey y otro más a Tijuana, ambos con más de dos horas.



De los vuelos de llegadas a la terminal aérea ubicada en Huejotzingo, al menos cuatro vuelos no pudieron aterrizar.



La mañana de este día Viva Aerobús y Volaris reportaron que la caída de Microsoft afectó sus sistemas de reservaciones a nivel nacional, por lo que pidieron a sus usuarios acudir al aeropuerto con más tiempo para el procesos de check-in y abordaje en vuelos nacionales.



Además del aeropuerto de Puebla, las terminales de Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Guadalajara, también registraron problemas con sus operaciones.



Hasta este momento la terminal aérea localizada en el municipio de Huejotzingo no ha emitido ningún comunicado sobre el tema.