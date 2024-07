La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá definir esta semana la permanencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Puebla, ante lo cual el gobierno estatal se mantiene a la expectativa para dar apoyo.



Al respecto, el secretario de Gobernación en la entidad, Javier Aquino Limón, sostuvo que la administración estatal continúa a la espera de la última definición de la dependencia federal, luego de varias reuniones que se han llevado a cabo.



Destacó que, a pesar de que existe una posibilidad para que las oficinas de la Junta Federal se queden en Puebla, se esperará a conocer la decisión definitiva de las autoridades.



De manera particular, el funcionario señaló que, a pesar de que una alternativa es la instalación de una "oficina auxiliar", solamente se recibirían los asuntos, es decir, no se atenderían ni resolverían los expedientes, por lo que consideró no resuelve el problema.



Desde el anuncio del cierre, se dio a conocer que hay en Puebla más de 10 mil expedientes en curso, que serán llevados a Oaxaca y Tlaxcala, lo que representaría el desplazamiento y gastos para los trabajadores que buscan justicia laboral.



Mientras que los abogados laboralistas consideran que la Secretaría del Trabajo federal ha demorado para dar su respuesta al conflicto generado a partir del cierre de la Junta, como resultado de la publicación de una acuerdo el pasado 17 de junio.



A la fecha, trabajadores y abogados se mantienen en plantón, en protesta por la reapertura de la Junta Especial 33 para atender los juicios en pensiones, pago de liquidaciones y otros asuntos.