El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dio a conocer que instruyó se investigue el supuesto cobro de piso que denunciaron comerciantes del municipio de Amozoc de Mota, por parte de un grupo que se autodenomina “Los González”.



En este sentido, el morenista aseguró que "no habrá impunidad" para los responsables de estos actos y además ofreció atender a los presuntos afectados.



“Aquí no hay espacio para nadie que actúe fuera de la ley, se va con todo y contra todos, en cualquier rincón del estado vamos a seguir persiguiendo delincuentes”, declaró.



Lo anterior, luego de la difusión de un video en redes sociales en donde se capta un enfrentamiento entre comerciantes de San Mateo Mendizábal y un grupo que se identifica como “El Cartel de los González”.



A esto se suman las denuncias de pobladores por amenazados, golpeados y hasta despojados de sus terrenos, para que accedan a las extorsiones por parte de este grupo, sin que el presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa Romero, haya intervenido.



Ante ello, el gobernador del estado refirió que ya se trabaja en el tema, y que su administración intervendrá hasta donde le sea posible, sin violar la autonomía municipal.



"Se está trabajando para garantizar la seguridad de los comerciantes y de toda la población (...) no se tolerará la impunidad en el estado", recalcó.