El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, lamentó los abucheos contra la dirigencia estatal de Morena y el difunto exmandatario Miguel Barbosa Huerta, durante la primera asamblea informativa que encabezó en Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido, como parte de su gira nacional, que arrancó el pasado viernes en Puebla.

Tras inaugurar este domingo la ciclopista del Periférico Ecológico que tuvo una inversión de 65 millones de pesos, concedió una entrevista donde se le preguntó sobre lo ocurrido en la reunión de morenistas y se limitó a decir que él no estuvo presente porque se encontraba en horario laboral; sin embargo, se dijo asombrado por las expresiones de militantes y simpatizantes del partido guinda que se dieron ese día.

“Yo no estuve en esa reunión, yo estaba en horas laborales, teniendo otro tipo de actividades, por eso no puede estar, y no sé de qué tamaño fue, pero lamento que se haya dado este tipo de expresiones, sin embargo, las respetamos”, manifestó luego de que ser exhibidas las rechiflas en contra de la presidenta estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, el alcalde electo de Puebla, José Chedraui, y otros perfiles como el secretario de Finanzas de Morena, Andrés Villegas y el senador Ignacio Mier.

Ante este tipo de expresiones, el gobernador de Puebla alegó que es necesario hacer una valoración de lo que se ha hecho en la entidad, en favor del Movimiento de Regeneración Nacional, impulsado en su momento por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidente Claudia Sheinbaum.

Por ello, hizo un llamado a la unidad a los morenistas de Puebla y los convocó a seguir trabajando para dar resultados.

“El llamado siempre será a trabajar, a la unidad, a que se valore lo que se ha hecho. Yo creo que hoy aquí en Puebla podemos dar cuentas muy buenas y claras de lo que hace la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, y ahora con Claudia Sheinbaum, y cómo hemos buscado representar a un movimiento que busca luchar contra la desigualdad”, enfatizó.

Céspedes Peregrina destacó que fue importante que Puebla haya sido elegida como primer estado para arrancar la gira nacional para trazar la ruta de trabajo del partido Morena.

“Aquí están las muestras claras de un manejo transparente y eficiente de recursos”, defendió al comentar que no pudo reunirse con Luisa María Alcalde y tampoco con el Secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, sino únicamente darles la bienvenida.