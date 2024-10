El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ingresará este martes al hospital para someterse a una cirugía de la vista.



A través de sus redes sociales, relató que por varios meses estuvo postergando su intervención médica, debido a los compromisos de su agenda como mandatario estatal.



Sin embargo, dijo que decidió no esperar más tiempo y finalmente programar su operación para este 22 de octubre.



"Quiero informarles que desde hace algunos meses he querido someterme a cirugía de la vista, y aunque desafortunadamente esto no había ocurrido por motivos de agenda, finalmente hoy es el día", escribió desde su cuenta oficial de X.



El mandatario estatal explicó que será un procedimiento "muy sencillo", pero sí necesitará suspender actividades públicas lo que resta de la semana.



Mientras se recupera, dijo que realizará trabajo de escritorio y seguirá informando a los ciudadanos de las acciones de la administración estatal.



El domingo pasado fue la última aparición pública del morenista, durante la inauguración de la segunda etapa de rehabilitación en el Parque Ecológico "Revolución Mexicana", ya que suspendió su habitual conferencia de prensa del día lunes.