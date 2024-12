En Puebla no habrá persecusión pero se aplicará la ley cuando sea necesario, para evitar que los ciudadanos se sientan "lastimados" ante la impunidad, aseguró el gobernador Alejandro Armenta Mier.



Durante una gira de trabajo por el municipio de Tehuacán, el morenista habló de la renovación que se vive en la Fiscalía General del Estado (FGE) con la designación de Idamis Pastor Betancourt como nueva titular y los cambios que a su vez ella ha comenzado a ordenar en las distintas fiscalías.



"Hoy hay una renovación de todas las fiscalías de Puebla y eso nos va a permitir una reorganización, una renovación en el sistema de impartición de justicia del estado", manifestó.



En esa tónica, dijo que uno de los retos que enfrenta la Fiscalía es garantizar la correcta integración de las carpetas de investigación, sin caer en "venganzas políticas" o por el contrario favorecer a quienes cometen delitos.



De esta manera, el mandatario estatal aseguró que en Puebla no habrá persecución ni se violarán los derechos humanos a la hora de aplicar la justicia.



"Que las carpetas de investigación se hagan bien, sin persecución política, sin ningún tipo de atropello a los derechos humanos, sin ningún tipo de venganza política, pero con estricto a apego a la ley", manifestó.



Armenta Mier dijo que en todos los casos se debe cuidar el principio de presunción de inocencia, y también el debido proceso, para evitar complicaciones en los casos.



"Sí, que se haga justicia, pero que no haya vuelta, que no haya puerta giratoria, porque cuando los ciudadanos denuncian y se libera a un delincuente, se sienten lastimados, y eso ya lo estamos trabajando con los jueces", apuntó.



Además, el gobernador del estado recalcó que se trabajará en coordinación con la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina y los ayuntamientos, para que al momento de hacer detenciones, ya sea del fuero federal o municipal, los expedientes queden bien integrados.