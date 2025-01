Habrá toda la aplicación de la ley para quienes se opongan a la rehabilitación de plantas tratadoras de agua residuales, advirtió el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En visita al municipio de Huejotzingo, el mandatario estatal confirmó que se le castigó a Puebla por no ejercer 400 millones de pesos para rehabilitar dichas plantas tratadoras y construir una en dicho municipio.

De este modo anunció el programa para limpieza del río Atoyac, para rescatar el agua residual, por lo que pidió dejar de lado las diferencias y pleitos políticos.

“Se perdieron 400 millones de pesos, por no haber hecho la planta residual en Huejotzingo, castigaron a Puebla con cero pesos para los programas de rehabilitación de plantas residuales (…) Eso no se vale no lo voy a permitir, todo el peso de la ley para quienes se opongan al progreso y cuidado del medio ambiente”, sostuvo el mandatario estatal.

Por lo tanto, anunció la inversión de los 400 millones de pesos que se perdieron. “Las plantas residuales van a ser modelo como en las que hay en Dos Bocas y la Ciudad de México (CDMX”, que son reactores que se construyen de manera elevada, que con raciones químicas y biológicas separan del agua los residuos”, afirmó.

Asimismo, en otro tema, anunció el programa de obra comunitaria, en la que Huejotzingo será un ejemplo, para lo que se aplicarán mas de mil millones de pesos en todo el estado, “dinero que se regresa a los comités, los que se multiplican”, dijo.

Explicó que se harán asambleas en las que se establecerán prioridades como agua, drenaje, alumbrado, seguridad, espacios turísticos, culturales y de actividad productiva.

“Se da una primera ministración, se forma un comité con tesorera, mujeres que administren”, dijo al señalar que habrá asesoría técnica”, dijo.

“Tiene que haber derrama económica, se comprarán materiales en la región (…) Vamos a hacer obras de calidad y a lograr, en todas las comunidades maestros de obra”, añadió.

En la gira de trabajo en Huejotzingo, inició a las rehabilitaciones del Libramiento Huejotzingo, de la carretera federal México – Puebla y de la calle Acceso a Aeropuerto.

También entregó calentadores solares, pintura a escuelas del Programa Coloreando la Educación, el techado de la plaza cívica en la Escuela Secundaria Técnica No. 143 y la rehabilitación general en el Centro de Atención Múltiple “José Ignacio Durán”.