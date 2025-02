“Para mí no es tema”, fueron las palabras del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para referirse al caso del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, Facundo Rosas Rosas.

Este fin de semana, Rosas Rosas, retó a las autoridades de Puebla, a probar que las cifras por el delito del huachicol bajaron con los gobiernos de Morena, con relación a las que se reportaron en el morenovallismo.

“Para mí no es tema, nosotros estamos viendo hacia adelante, ya comenté porque no se me hace justo las aseveraciones que se hicieron, pero nosotros estamos viendo hacia adelante, estamos trabajando, no nos detenemos”, apuntó.

Y remató: “Nos interesa que Puebla esté en el top ten de todos los asuntos que les preocupan a Puebla y los poblanos, y lo más importante es la seguridad, así que en eso estamos”.