La secretaria de Movilidad y Transporte estatal, Silvia Tanús Osorio, reveló que se retomarán los exámenes antidoping a choferes del transporte público en Puebla, a fin de detectar el consumo de drogas o medicamentos controlados.



Esto luego que el presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso local, Elpidio Díaz, denunció que algunos choferes tienen que consumir sustancias para aguantar largas horas laborales manejando.



A lo que la secretaria respondió que son lamentables las declaraciones del legislador, debido a que también es concesionario y sabe que las jornadas máximas que marca la ley son de 8 horas.



"Con todo respeto me apena que diga eso, porque no puedes poner a un chofer a trabajar más de ocho horas. Yo no he detectado esa situación (que se droguen), pero no dudo que en algunos casos se dé, pero no por cansancio, sino por alguna enfermedad o adicción”, enfatizó.



En ese sentido, recalcó que en breve se retomarán las pruebas antidoping.

Respeto a la manifestación de transportistas

Por otra parte, la funcionaria dijo que serán respetuosos de la manifestación que transportistas anunciaron para el próximo sábado, aunque anticipó que buscará entrevistarse con los inconformes para aclarar sus dudas sobre el programa de ordenamiento y modernización del transporte público en Puebla.



Recientemente la organización Transportistas Unidos, que encabeza Ángel Morales Rodríguez, amagó con salir a las calles a protestar contra las medidas de revista vehicular y reemplacamiento.