El gobierno estatal adquirirá insumos alimentarios para abastecer a las diferentes Casas de Asistencia del Sistema Estatal DIF (SEDIF) por lo que resta de 2025.

Los insumos que se requieren son carnes rojas, pollo, pescado, lácteos y embutidos que serán utilizados para la preparación de menús que se servirán a los albergados de las diferentes Casas de Asistencia del SEDIF y para los talleres de capacitación impartidos desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional de este organismo.

El contrato establece que se podrá adquirir como mínimo un lote, mientras que el máximo quedará sujeto a las necesidades y suficiencia presupuestal del contratante.

La entrega de los insumos alimentarios será inmediata, una vez que se formalice el contrato y hasta el 31 de diciembre de 2025.

Todos los productos deberán ser de primera calidad, pues no se aceptarán en condiciones que no garanticen su “excelente contenido y presentación”, conforme a los siguientes criterios: caducidad vencida, en estado de descomposición, contaminados, con sedimentos o agentes extraños al producto, así como con empaques violados, golpeados, abollados, rotos, abiertos o no sellados.

En cuanto a la frecuencia, el proveedor deberá surtir de forma semanal, quincenal, eventual o de manera urgente cuando sea requerido por las Casas de Asistencia y la Dirección de Fortalecimiento Institucional del DIF de Puebla.

Mientras que los pedidos le serán notificados cada mes al proveedor de manera presencial, para lo cual deberá acudirse a las viejas instalaciones del SEDIF, ubicadas en la calle 5 de Mayo, número 1606, en el centro de la ciudad de Puebla.

De manera particular se considerarán “entregas urgentes”, donde el gobierno del estado podrá solicitar al proveedor mediante un formato de pedido cualquier día y horario de la semana la entrega de carnes rojas, pollo, pescado, lácteos y embutidos. La entrega se deberá realizar al siguiente día hábil de la notificación respectiva de dicho pedido.

La convocatoria especifica que las áreas solicitantes del Sistema Estatal DIF como son la Casa de la Niñez, Casa del Adolescente, Casa de Ángeles, Casa del Abue y Albergue Psiquiátrico Infantil, recibirán los insumos los días y horarios establecidos según el contrato, de acuerdo con las cantidades señaladas en los pedidos previamente recibidos y tomando en cuenta las características solicitadas.

Otra de los aspecto a cumplir, es que los productos que lo requieran, deberán ser envasados en charolas desechables, limpias y tapadas con papel antiadherente o película plástica.

También el proveedor debe garantizar el uso de cajas de estiba en las que se trasladen los productos de carnes rojas, pollo, pescado, lácteos y embutidos, deberán ser taras de plástico limpias y resistentes, libre de cualquier tipo de fauna nociva (observables a simple vista).

Sobre la transportación de los productos deberán ser en vehículo cerrado, mismo que deberá contar con refrigerador, con termómetro, sellado herméticamente y sistema de control de temperatura; además, deberá encontrarse limpio y libre de cualquier tipo de fauna nociva.

La licitación marca que este lunes 17 de febrero se llevará a cabo la junta de aclaraciones en la Secretaría de Planeación y Finanzas para las empresas interesadas, mientras que la prestación de propuestas técnicas se realizará el viernes 21 de febrero.

Para conocer las propuestas económicas se tendrá como plazo el miércoles 26 de febrero y el nombre de la empresa ganadores se conocerá el jueves 27 de febrero.