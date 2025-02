La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla boletinó al chofer de la unidad 14 de la Ruta 16, con la finalidad de impedirle obtener una licencia de conducir en el estado, después de que hostigó y asustó a un menor de edad en Santa Rita Tlahuapan.



El hecho ocurrió el pasado viernes y quedó grabado en un video que fue difundido en redes sociales, en donde se mostró al conductor y su acompañante persiguiendo e insultando a un niño que caminaba por las calles de la junta auxiliar de San Rafael Ixtapaluca, vistiendo su uniforme escolar.



A pesar de que el menor intentó huir, en otra toma se le observa dentro de la unidad pidiendo que lo dejen bajar, mientras uno de los agresores le dice que van rumbo a Tlahuapan, al parecer alejándolo de su hogar.



Una vez que se conoció el caso, la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Silvia Tanús Osorio, informó que el gobierno no tolerará este "inaceptable comportamiento", por lo que inhabilitó al chofer para conducir en la entidad.



Asimismo, se realizó una inspección a la unidad de la Ruta 16, en la cual se constató que el operador no contaba con póliza de seguro ni licencia de conducir, además que la unidad circulaba con cristales polarizados.



Por esa razón, la unidad fue retirada de circulación, enviada a un depósito vehicular y se impuso la infracción correspondiente.



Por su parte, la presidenta municipal de Tlahuapan, Rosy Díaz, dio a conocer que tuvo acercamiento con la familia del menor, a quien se le brinda apoyo psicológico.



De igual forma, comentó que se emprenderán acciones jurídicas ante los hechos de acoso, además de que manifestó su rechazo a cualquier tipo de violencia contra menores de edad, por lo que prometió se dará seguimiento al caso hasta fincar responsabilidades.



"Estamos ya en comunicación con la familia y haciendo unos trabajos en materia jurídica, así como el tema del acompañamiento psicológico. De verdad que es un tema complicado y triste y rechazo totalmente la violencia sobre todo para nuestros pequeñitos no lo digo solo como presidenta municipal sino como madre, debemos cuidar a nuestros niños", indicó.