El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, informó que pedirá al ayuntamiento de Puebla ponga orden con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, cuyos integrantes se instalan en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc, generando caos y basura.

“Vamos a pedir al municipio que las organizaciones que las usan (instalaciones), tienen que cuidarlo porque llegan, se instalan, destruyen, es un caos; cada quien quiere hacerlo lo que se le antoja y deben de entender que Puebla no vive una anarquía, Puebla vive un gobierno con orden, con respeto, con apego a la ley”, puntualizó.

Entrevistado después de realizar la onceava faena comunitaria en San Pedro Cholula, reprochó que sin importar que la 28 de Octubre obtiene ganancias por el usufructo del estacionamiento se dedican a destruir la zona, no respetan ningún acuerdo con la autoridad y lo convierten en un “cochinero”.

“Vemos que destruyen las guarniciones, destruyen los árboles, destruyen las cercas; nosotros en cambio, estamos barriendo, estamos limpiando, estamos acondicionando todos, ya los quiero ver haciendo faena”, manifestó.

Por esa razón, el gobernador de Puebla comentó que la 28 de Octubre tendrá que actuar dentro del marco de la ley y cuidar la zona, sin pretender caer en chantajes para mantener el permiso para instalarse en las inmediaciones del Cuauhtémoc

“Aunque hagan manifestaciones todos los días no pueden chantajear por el ejercicio de un posible derecho al usufructo de un estacionamiento, destrozando y dejando un cochinero (…) Los espacios que tienen y por los que ganan dinero cada vez que hay un partido no son bien utilizados, nos dejan un cochinero, parece que no aman a Puebla”, remató.

Sí habrá pelea de gallos en la Feria de Puebla

De paso, Alejandro Armenta confirmó que en la Feria de Puebla 2025 sí habrá Palenque y peleas de gallos, debido a que son parte de las tradiciones y expresiones culturales del patrimonio e identidad de nuestro estado.

Por medio de un comunicado, el gobierno del estado también reconoció la importancia de las expresiones culturales, por lo se llevará a cabo el Palenque, "un espacio de entretenimiento que ha sido tradicionalmente parte de esta celebración".

Sin embargo, resaltó su compromiso con el bienestar animal y el respeto a la vida en todas sus formas, con acciones que fomentan la protección y trato digno a los animales en nuestra entidad.

En este sentido, la autoridad indicó que se actuará con estricto apego a la legalidad y garantizará que todas las actividades dentro de la Feria de Puebla se desarrollen en un marco de respeto, seguridad y cumplimiento de la normatividad vigente.

Dicha postura fue secundada este domingo por el gobernador del estado, al referir que la administración estatal se apegará a lo que marca la Ley de Bienestar Animal, que actualmente no prohíbe las peleas de gallos ni las corridas de toros.