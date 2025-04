Por Claudia Aguilar



Ante la aparición de taxis pirata en la zona del Periférico Ecológico, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla reforzará los operativos, para evitar que usuarios vuelvan a hacer uso de este servicio, luego de que inició el cobro de pasaje en la Línea 4 de RUTA.



Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, al señalar que con el personal disponible se mantendrá vigilancia en la medida de lo posible.



Señaló que no se pretende dejar sin trabajo a ninguna persona, sino que todos los prestadores de transporte público den su servicio dentro del marco de la ley, para que en caso de surgir un accidente cuenten con un seguro que los respalde y existan garantías para los usuarios e incluso el conductor.



Debido a ello, recomendó a los choferes no burlar la justicia encubriendo sus unidades de taxis comerciales, esto debido a que algunos han pintado sus autos de color negro con amarillo, pero carecen de permisos.



La funcionaria estatal recordó que la Ley de Transporte marca que el servicio de taxi no puede ser bajo ninguna circunstancia colectivo, por lo que rotularlos no les ayudará a evadir la Ley.



"Si los señores quieren brindar el servicio de taxi tendrán que solicitar los permisos correspondientes", apuntó.



A la fecha, durante los operativos de la SMT se han retirado de circulación al menos 30 unidades que fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales, una vez que se considera que su operación es un ataque a las vías de comunicación.