La línea del cablebús que se pretende construir en el actual sexenio pasará “a un costado” de la zona de monumentos de la ciudad de Puebla sin invadirla, además de que si el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo pide se modificará el proyecto original, aseveró el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, el morenista recalcó que el gobierno de Puebla sí obtuvo la autorización del INAH para este medio de transporte cuya primera línea transcurrirá de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, pasando por La Resurrección y hasta llegar al Centro Histórico.

Sin embargo, dejó entrever que desde el organismo se habrían hecho algunas modificaciones, las cuales se darán a conocer en los siguientes días.

“Hay una propuesta interesante que nos aprobaron y esa va a ser la que vamos a respetar, y pronto la daremos a conocer porque está súper padre”, declaró al anticipar que los posibles cambios no representarán un aumento en el costo de la obra.

El mandatario estatal comentó que el cablebús se viene planeando desde la etapa de transición, hace casi medio año, por lo que este proyecto no es “un capricho” y reúne los elementos para ser funcional.

“Ya tenemos autorización del INAH y no hay negativa, hay autorización, ya hubo una asamblea y la ruta que nos marque el INAH es la que vamos a seguir, no haremos ningún capricho. Porque no es querer hacer algo fuera de la ley, todo el proceso de desarrollo del proyecto se está llevando a cabo de la mano con el INAH y si hay que ajustar lo que el INAH diga se va a hacer”, hizo hincapié.

Por lo anterior, Alejandro Armenta señaló que primero el INAH aprobará el anteproyecto y después el gobierno del estado se lanzará una convocatoria para someter a concurso nacional la ejecución de la obra.

“Primero la ruta que nos autoricen, es un anteproyecto, antes de someterlo a un concurso tenemos que hacer una primera corrida para hacer una estimación, y ya que aprueba el INAH lanzamos la convocatoria y el concurso”, declaró.

Cablebús la Resurrección al CIS de Angelópolis: INAH

Este fin de semana, el INAH compartió que están en análisis para su autorización los proyectos del cablebús y la Universidad del Deporte de Puebla.

Sobre el cablebús, indicó que la línea iría de la junta auxiliar de La Resurrección hacia el Centro Integral de Servicios (CIS) de la Angelópolis.

El organismo federal recomendó al Gobierno de Puebla que “la trayectoria del cablebús corriera por fuera de los límites de la Zona de Monumentos Históricos de la ciudad, y evitar que los elementos que soportan su estructura afecten el paisaje urbano histórico de la capital estatal”.

“El proyecto está siendo evaluado en diferentes aspectos, para evitar que cualquier construcción pudiera tener repercusiones o afectar los valores patrimoniales del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, el cual es un sitio inscrito, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la Lista del Patrimonio Mundial”, precisó el INAH.