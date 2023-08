Finalmente, tras 75 horas de audiencia intermedia, dividida en varias partes, se determinó que el excandidato a gobernador de Puebla Javier Z y dos presuntos cómplices, será enjuiciado por el feminicidio de Cecilia Monzón.

Así lo informó la hermana y abogada del caso, Helena Monzón en redes sociales, al señalar que fueron seis citas, cuatro de ellas esta misma semana.

Señaló que se está solicitando la pena máxima por el crimen de 60 años de prisión, por lo que agradeció el trabajo al Ministerio Público y al equipo #JusticiaParaCeciliaMonzón, a 14 meses y medio del feminicidio de la abogada y activista.

Aunque no dio fecha para el inicio del juicio, Helena Monzón, abogada y hermana de la víctima acusó constantemente de prácticas dilatorias.

Anteriormente informó que han estado los abogados de los procesados reunidos antes de iniciar. “No hay segundas oportunidades, vamos a por todas”, sostuvo.

El excandidato a gobernador de Puebla Javier Z, está acusado de ser el autor intelectual del feminicidio de su expareja Cecilia Monzón, la cual podía derivar en el inicio del juicio oral.

Helena Monzón, acusó hace unos días de que fue amedrentada, atacada e insultada en distintos mensajes, por llevar el caso hasta sus últimas consecuencias en los tribunales.

Insistió en acusar a la defensa de los acusados de implementar constantes medidas dilatorias para ir atrasando el juicio oral, lo que ha indo retrasando el proceso de manera constante.

El viernes 28 de julio inició la audiencia, para declararse un receso hasta el lunes 31 de julio y nuevamente otro para mediados de agosto para definir si se van los procesados a juicio oral por el feminicidio de Cecilia Monzón.

Cecilia Monzón, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente por órdenes de Puebla, Javier N, con quien procreó un hijo.

Tras indagatorias, la Fiscalía General de Justicia detuvo al político además de tres personas presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material; dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Javier N presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier N y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que la investigación y proceso en su contra.