Este 21 de mayo se cumplen tres años del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido en San Pedro Cholula.

Pese al tiempo transcurrido, su familia sigue sin obtener justicia plena. Helena Monzón, hermana de la víctima, recordó el aniversario luctuoso con una serie de mensajes y acciones públicas.

Incluso en redes sociales, hubo la difusión de un video generado con inteligencia artificial que recrea la imagen de Cecilia, en el que se informó de la asistencia a una nueva audiencia del juicio en curso contra los presuntos responsables del crimen.

En redes sociales, Helena reiteró su exigencia de justicia, condenó la impunidad y aseguró que la familia no olvida. “No abandonamos… No perdonamos… No olvidamos… Recordamos”, escribió en X.

Añadió que la lucha sigue “por Ceci y por las mujeres que feminicidas sin escrúpulos nos han robado”.

En tanto, durante la mañana, activistas y mujeres se congregaron frente al Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla, donde se llevó a cabo la audiencia número 13 del juicio por feminicidio.

Las asistentes colocaron girasoles —símbolo de la memoria de Cecilia— y pancartas en la reja del tribunal, mientras exigían justicia.

En un mensaje difundido en redes sociales, Helena Monzón, hermana de la activista asesinada, informó sobre los avances logrados durante la más reciente jornada del juicio.

Destacó que, después de varias dilaciones, el proceso retomó un ritmo más ágil con la presentación de tres testimonios en un solo día, lo que calificó como un avance significativo.

“Al menos hemos conseguido que haya tres testificales el día de hoy y eso, desde luego, es bienvenido. Hay un cambio ahí”, expresó.

Sin embargo, también denunció que la defensa de los acusados continúa utilizando tácticas dilatorias.

En esta ocasión, explicó, se presentó nuevamente un incidente legal para intentar invalidar pruebas ya admitidas en etapas procesales previas.

Según Monzón, este tipo de recursos no tienen cabida dentro del juicio una vez superada la fase intermedia, pero continúan presentándose de forma reiterada.

“Pretenden que se declaren nulas pruebas que ya pasaron la audiencia intermedia. Eso no cabe en el procedimiento. Una vez que se cierra una etapa, concluye a todos los efectos”, explicó, señalando que el propio tribunal ha rechazado antes estos intentos, aunque su repetición constante entorpece el avance del caso.

Pese a las dificultades, Monzón cerró su mensaje con una nota de esperanza: “Seguimos y avanzamos, que es lo importante”.

El feminicidio

El crimen de Cecilia Monzón conmocionó a la sociedad poblana y al país entero e incluso a la sociedad española, donde también tenia nacionalidad.

La defensora de derechos humanos fue asesinada a tiros mientras conducía su vehículo el 21 de mayo de 2022.

El caso generó un fuerte reclamo social por justicia y derivó en la detención de varios implicados, entre ellos el excandidato a gobernador de Puebla Javier Z., expareja sentimental de Cecilia, quien enfrenta cargos por presunta autoría intelectual.

A tres años, su familia continúa enfrentando un proceso judicial marcado por dilaciones y recursos legales por parte de las defensas de los acusados. La exigencia sigue firme: justicia para Cecilia Monzón, justicia para todas.