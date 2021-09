La Policía de Filadelfia ofrece una recompensa de 20 mil dólares por información sobre cuatro hombres aficionados del América que participaron en una riña que dio como resultado un muerto en dicha ciudad.

La riña se suscitó en un restaurante de Filadelfia al terminar el partido de la Liga de Campeones entre las Águilas del América y el Philadelphia Union.

En un video, difundido por el departamento de Policía de Filadelfia, se observa cómo los cuatro sujetos con la playera de las Águilas golpean a otro hasta que le provocan la muerte.

Wanted: Suspects for Homicide in the 3rd District [VIDEO] https://t.co/Xj6Lpg0X4L pic.twitter.com/xQvZU1mhGj